Дивљање у Бањалуци: Аутом улетио у пјешачку зону и правио хаос

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се на шеталишту уз ријеку Врбас у бањалучком насељу Обилићево, у непосредној близини клуба “XXII”, када је за сада непознати возач аутомобилом без регистарских таблица улетио на пјешачку зону и направио потпуни хаос.
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Према ријечима шокираних очевидаца, возач, за којег присутни сумњају да је био под видним утицајем алкохола или психоактивних супстанци, вожњу је наставио тротоаром и шеталиштем, потпуно занемарујући безбједност пролазника.
Током ове ризичне и неконтролисане вожње, порушио је и уништио неколико канти за отпатке, док су преплашени грађани, међу којима је било и дјеце, бјежали са стазе страхујући да ће их ударити.
"Све се одиграло у неколико минута. Чула се шкрипа гума и ломљава. Нисмо могли вјеровати да неко вози аутомобилом по самом шеталишту. Ауто уопште није имао таблице, а возач је дјеловао потпуно ван себе", наводи један од очевидаца који се у том тренутку затекао у близини клуба, преноси "БЛ портал".
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Додатни страх међу окупљенима изазвала је опасност да би возило, због неприлагођене брзине и неконтролисаног маневрисања на самој обали, могло слетјети директно у ријеку Врбас.
Узнемирени мјештани Обилићева апелују на надлежне органе и полицију да хитно реагују, идентификују несавјесног возача и стану на крај све учесталијем дивљању аутомобилима на површинама које су предвиђене искључиво за пјешаке.
Divljanje na šetalištu uz Vrbas! Automobilom bez tablica lomio kante i prestravio prolaznike, više na: https://t.co/c3JycumLN2 pic.twitter.com/JKsjuMfyI8— BL Portal (@bl_portal) September 15, 2026
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