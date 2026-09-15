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Дивљање у Бањалуци: Аутом улетио у пјешачку зону и правио хаос

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15.09.2026 11:25

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Аутом улетио у пјешачку зону у Бањалуци
Фото: БЛ Портал

Права драма одиграла се на шеталишту уз ријеку Врбас у бањалучком насељу Обилићево, у непосредној близини клуба “XXII”, када је за сада непознати возач аутомобилом без регистарских таблица улетио на пјешачку зону и направио потпуни хаос.

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Према ријечима шокираних очевидаца, возач, за којег присутни сумњају да је био под видним утицајем алкохола или психоактивних супстанци, вожњу је наставио тротоаром и шеталиштем, потпуно занемарујући безбједност пролазника.

Током ове ризичне и неконтролисане вожње, порушио је и уништио неколико канти за отпатке, док су преплашени грађани, међу којима је било и дјеце, бјежали са стазе страхујући да ће их ударити.

"Све се одиграло у неколико минута. Чула се шкрипа гума и ломљава. Нисмо могли вјеровати да неко вози аутомобилом по самом шеталишту. Ауто уопште није имао таблице, а возач је дјеловао потпуно ван себе", наводи један од очевидаца који се у том тренутку затекао у близини клуба, преноси "БЛ портал".

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Додатни страх међу окупљенима изазвала је опасност да би возило, због неприлагођене брзине и неконтролисаног маневрисања на самој обали, могло слетјети директно у ријеку Врбас.

Узнемирени мјештани Обилићева апелују на надлежне органе и полицију да хитно реагују, идентификују несавјесног возача и стану на крај све учесталијем дивљању аутомобилима на површинама које су предвиђене искључиво за пјешаке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

инцидент

Коментари (2)

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