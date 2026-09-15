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Грб Великана стиже на кружни ток у Бањалуци

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15.09.2026 11:20

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Кружни ток код Шкорпиона
Фото: Banjaluka.com

Кружни ток код "Шкорпиона" у Бањалуци тренутно је у фази уређења, а централна површина припрема се за постављање грба Великана из Платонове.

На терену су већ видљиви обриси будућег рјешења, док су дуж ивица постављене украсне саднице.

Радови су у току, а ускоро би овај кружни ток требало да добије препознатљив изглед ФК Борац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

ФК Борац

Кружни ток

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