Грб Великана стиже на кружни ток у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Кружни ток код "Шкорпиона" у Бањалуци тренутно је у фази уређења, а централна површина припрема се за постављање грба Великана из Платонове.
На терену су већ видљиви обриси будућег рјешења, док су дуж ивица постављене украсне саднице.
Радови су у току, а ускоро би овај кружни ток требало да добије препознатљив изглед ФК Борац.
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