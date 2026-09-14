На Кочићевом вијенцу мрак не чека изборе: Свјетиљке отпадају, стубови пресјечени

Аутор:АТВ редакција
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Док је у Бањалуци све у знаку изборне трке, па се појединци кандидују и за опције за које то не могу, оно што у граду виси то и отпада...
На само пар метара од једног од градских „утврђења“ ПСС-а Драшка Станивуковића налази се неколико девастираних стубова уличне расвјете.
У бањалучком насељу Кочићев вијенац налази се неколико уништених уличних свјетиљки. Оне које су дотрајале, чија конструкција није одолила вјетру, лошим временским условима, али ни самом зубу времена, напросто су отпале и завршиле на тротоару.
Други дио стубова је неко вријеме стајао накривљен те су надлежне градске службе поменуте и пресјекле, тако да сад као такви стоје.
Остатак оних, који немају физичка оштећења, бар не тако видна, не раде или раде с времена на вријеме, како кажу станари у поменутом насељу, а с обзиром на то колику нису у функцији, већ су и навикли да овим дијелом града ходају у мраку.
Док се у граду пласирају нова обећања, на Кочићевом вијенцу грађанима остаје да пазе гдје ходају. С обзиром да су на мрак навикли, ово им неће бити посебан изазов.
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