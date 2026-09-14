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На Кочићевом вијенцу мрак не чека изборе: Свјетиљке отпадају, стубови пресјечени

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14.09.2026 15:50

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Док се је у Бањалуци све у знаку изборне трке, па се појединци кандидују и за опције за које то не могу, оно што у граду виси то и отпада...
Фото: ATV

Док је у Бањалуци све у знаку изборне трке, па се појединци кандидују и за опције за које то не могу, оно што у граду виси то и отпада...

На само пар метара од једног од градских „утврђења“ ПСС-а Драшка Станивуковића налази се неколико девастираних стубова уличне расвјете.

У бањалучком насељу Кочићев вијенац налази се неколико уништених уличних свјетиљки. Оне које су дотрајале, чија конструкција није одолила вјетру, лошим временским условима, али ни самом зубу времена, напросто су отпале и завршиле на тротоару.

улична расвјета
улична расвјета
ATV

Други дио стубова је неко вријеме стајао накривљен те су надлежне градске службе поменуте и пресјекле, тако да сад као такви стоје.

улична расвјета
улична расвјета
ATV

Остатак оних, који немају физичка оштећења, бар не тако видна, не раде или раде с времена на вријеме, како кажу станари у поменутом насељу, а с обзиром на то колику нису у функцији, већ су и навикли да овим дијелом града ходају у мраку.

Док се у граду пласирају нова обећања, на Кочићевом вијенцу грађанима остаје да пазе гдје ходају. С обзиром да су на мрак навикли, ово им неће бити посебан изазов.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бања Лука

Кочићев вијенац

улична расвјета

Драшко Станивуковић

ПСС

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