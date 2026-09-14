У Хрватској још један Србин кажњен због објаве о генералу Младићу

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетпетогодишњи држављанин Србије, који у Хрватској ради као возач, ухапшен је у Загорју након што је на друштвеним мрежама објављивао видео-записе о генералу Ратку Младићу као хероју.
Према сазнањима "Индекса", он је на друштвеним мрежама "лајковао" и друге објаве о овој тематици, те му је одређен истражни затвор.
У Хрватској је још најмање 10 људи процесуирано због величања Младића, а највише на дубровачком подручју, гдје је полиција поступала против седам лица која су на друштвеним мрежама објављивале фотографије, симболе, пјесме и поруке којима су му одавале почаст.
У Книну је због сличних објава приведен и са 1.000 евра кажњен педесетшестогодишњак, док је загребачка полиција против шездесетогодишњакиње поднијела пријаву због објава којима је величала Младића.
На подручју Коренице је због величања Младића приведен четрдесеттрогодишњак из БиХ.
Генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа, након што је Механизам у Хагу више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији.
Сахрањен је 7. септембра, на Топчидерском гробљу у Београду уз војне почасти, а према неким процјенама присуствовало је између 120.000 и 150.000 Срба.
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