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Кошарац: Забрана прелета премијеру Србије - сарајевски шибицарски потез

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14.09.2026 17:16

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да покушаји Сарајева да онемогуће долазак премијера Србије Ђуре Мацута у Бањалуку, нису ништа друго него сарајевски шибицарски потези.

"Не могу ништа урадити", истакао је Кошарац.

Он је поручио да је љубав према Српској и Србији јача од свега.

"Са поносом славимо заједно /Дан српског јединства, слободе и националне заставе/. Живјела Српска, живјела Србија и јединствен српски народ!", навео је Кошарац на Иксу.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Ђуро Мацут

забрана

лет авионом

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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