Кошарац: Забрана прелета премијеру Србије - сарајевски шибицарски потез

Коментари:2
Замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац рекао је да покушаји Сарајева да онемогуће долазак премијера Србије Ђуре Мацута у Бањалуку, нису ништа друго него сарајевски шибицарски потези.
"Не могу ништа урадити", истакао је Кошарац.
Ni ovakvi podli pokušaji Sarajeva da onemoguće dolazak predsjenika Vlade Srbije Macuta u Banjaluku nisu ništa drugo nego sarajevski šibicarski potezi.— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 14, 2026
Ne mogu ništa uraditi. Naša ljubav prema Srpskoj i Srbiji je jača od svega. S ponosom slavimo zajedno. 👇
Он је поручио да је љубав према Српској и Србији јача од свега.
"Са поносом славимо заједно /Дан српског јединства, слободе и националне заставе/. Живјела Српска, живјела Србија и јединствен српски народ!", навео је Кошарац на Иксу.
БиХ
7 ч1
БиХ
7 ч0
БиХ
9 ч0
БиХ
13 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
33
20
29
20
20
20
03
Тренутно на програму