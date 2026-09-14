Огласио се Мацут након забране прелета

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Србије Ђуро Мацут након информације да му је забрањен прелет преко БиХ, каже да ће аутомобилом доћи у Бањалуку гдје ће присуствовати обиљежавању Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
"Ако већ нисам могао авионом, идем аутомобилом. Важно ми је да будем са нашим народом и да заједно, достојанствено и у миру, обиљежимо Дан српског јединства, слободе и националне заставе", навео је Мацут за Танјуг.
Он је оцијенио да је у 21. вијеку у Европи заиста непримјерено покушавати да се административним мјерама некоме брани да дође на обиљежавање празника који никога не угрожава и који није усмјерен ни против кога.
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"Управо су овакви потези оно што све нас у региону враћа уназад, а не празници на којима славимо своје јединство, слободу, историју и заставу, поштујући истовремено сваког другог и његово право да чува своје име, идентитет и традицију", истакао је Мацут.
Додао је да такве одлуке могу само да изазову жаљење и да оне много више говоре о онима који их доносе.
"Ми нећемо одговарати подизањем тензија. Србија ће наставити да пружа руку сарадње и поштује цивилизацијске стандарде слободе кретања и добросуседских односа, да поштује друге, али и да чува и поштује оно сто је њено", истакао је Мацут.
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