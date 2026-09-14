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Додик: Забрана прелета премијеру Мацуту - удар на све Србе

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14.09.2026 16:52

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик на предизборној трибини у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Фото: СРНА

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да одлука Сарајева да забрани прелет премијеру Србије Ђури Мацуту представља удар на све Србе.

"Они из Сарајева мисле да су нешто урадили. Само су нас још више удаљили", рекао је Додик у Модричи.

Упитао је да ли политичко Сарајево заиста мисли да ће му се прећи преко ове једностране одлуке?

"Шта они нама поручују овим ако је БиХ земља три народа? Ако Република Српске и српски народ нису за забрану, како онда они могу да забране? То је ствар о којој се одлучује консензусом", поручио је Додик.

Он је навео да су кроз историју научили да кроз исламизацију могу да доминирају.

"Ми не дирамо никога. Ја муслиманима овдје желим све најбоље, покушавам да помогнем и урадим све што је потребно", рекао је Додик.

Истакао је да из Сарајева упорно шаљу поруке да Срби требају да буду послушни и прихвате њихове идеје, те их стално оптужују да нешто руше.

"Ми хоћемо само да се поштују Устав и Дејтон", навео је Додик.

Он је нагласио да је тихо приближавање Републике Српске и Србије видљиво у свим секторима протеклих година.

"То је резултат наше политике, а то укључује и данашње обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Застава није само обично платно и боје, то је повезница са далеком прошлошћу која је искована у крви. Једна боја симболизује крв, друге небо, а трећа слободу", рекао је Додик, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Ђуро Мацут

Србија

Република Српска

забрана

лет авионом

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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