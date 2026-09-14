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Шта Трамп слуша док лети: Његова плејлиста изненадила новинаре

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14.09.2026 17:33

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп приредио је новинарима на лету Ер Форс ван из Ирске ка Вашингтону тренутак за памћење.

Током лета пуштао им је пјесме са своје, како је назвао "одобрене плејлисте", за коју је рекао да ју је углавном сам саставио.

Прије почетка музичког шоуа, један члан особља у авиону пренио је новинарима питање предсједника да ли желе да чују његову плејлисту. Након што су потврдно одговорили у кабину је стигао велики звучник. ,

"Ја сам изабрао већину. Само желим да вас усрећим. Волим музику. Волим добру музику. То је оно што ме чини срећним. Свака пјесма коју чујете је мој избор. Све су добре. Волимо Елтона, волимо Доли. Волимо све", рекао је Трамп присутним новинарима.

Избор пјесама био је веома разноврстан. На плејлисти су се могле чути неке од најпознатијих нумера од кантри музике и класичног рока, преко опере и попа.

Извођачи који су забављали присутне са Трампове плејлисте били су Доли Партон, Лесли Гор, Абба, Павароти, Р.Е.М. и други.

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Тагови :

Ер форс ван

Доналд Трамп

музика

пјесма

авион

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