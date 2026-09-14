Шта Трамп слуша док лети: Његова плејлиста изненадила новинаре

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп приредио је новинарима на лету Ер Форс ван из Ирске ка Вашингтону тренутак за памћење.
Током лета пуштао им је пјесме са своје, како је назвао "одобрене плејлисте", за коју је рекао да ју је углавном сам саставио.
Прије почетка музичког шоуа, један члан особља у авиону пренио је новинарима питање предсједника да ли желе да чују његову плејлисту. Након што су потврдно одговорили у кабину је стигао велики звучник. ,
"Ја сам изабрао већину. Само желим да вас усрећим. Волим музику. Волим добру музику. То је оно што ме чини срећним. Свака пјесма коју чујете је мој избор. Све су добре. Волимо Елтона, волимо Доли. Волимо све", рекао је Трамп присутним новинарима.
.@POTUS to reporters on Air Force One: "I just wanted to make sure everyone's okay with the music... I love good music. That's what keeps me happy." 🤣 pic.twitter.com/zRIAQttvyp— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 13, 2026
Избор пјесама био је веома разноврстан. На плејлисти су се могле чути неке од најпознатијих нумера од кантри музике и класичног рока, преко опере и попа.
Извођачи који су забављали присутне са Трампове плејлисте били су Доли Партон, Лесли Гор, Абба, Павароти, Р.Е.М. и други.
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