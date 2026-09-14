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Заплијењене таблете екстазија са ликом Гадафија

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14.09.2026 16:00

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Таблете лијекови
Фото: Pexels

Либијске снаге реда заплијениле су око 100.000 психоактивних таблета са ликом свргнутог предсједника државе Муамера Гадафија, саопштила је Агенција за одвраћање од тероризма и организованог криминала.

На фотографијама које је објавила Агенција виде се вреће са смеђим таблетама обликованим у силуету Гадафијеве главе и рамена, са његовим цртама лица и препознатљивом одјећом утиснутим у површину таблета.

Ријеч је о таблетама екстазија.

Из Агенције наводе да су истражиоци добили информације о банди која кријумчари наркотике преко једне европске земље ради њихове дистрибуције у Либији, преноси Срна.

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Тагови :

Муамер Гадафи

екстази

заплијењена дрога

Дрога

Либија

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