Заплијењене таблете екстазија са ликом Гадафија

Аутор:АТВ редакција
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Либијске снаге реда заплијениле су око 100.000 психоактивних таблета са ликом свргнутог предсједника државе Муамера Гадафија, саопштила је Агенција за одвраћање од тероризма и организованог криминала.
На фотографијама које је објавила Агенција виде се вреће са смеђим таблетама обликованим у силуету Гадафијеве главе и рамена, са његовим цртама лица и препознатљивом одјећом утиснутим у површину таблета.
Ријеч је о таблетама екстазија.
Из Агенције наводе да су истражиоци добили информације о банди која кријумчари наркотике преко једне европске земље ради њихове дистрибуције у Либији, преноси Срна.
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