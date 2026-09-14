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Орбан: Заједничка спољна политика ЕУ значи одустајање од суверенитета

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14.09.2026 15:20

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Мађарски премијер Виктор Орбан присуствује завршном скупу владајуће странке Фидес у Будимпешти, Мађарска, 11. априла 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos, File

Бивши мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да инсистирање Брисела на заједничкој спољној политици ЕУ, поготову у односу према Русији, значи губљење суверенитета.

"Језик Брисела је обмањујући. Чујете звучну флоскулу `заједничка спољна политика`, и добијете лажни утисак солидарности унутар Уније", навео је Орбан у видео-обраћању на "Иксу".

Он је нагласио да чланицама ЕУ не треба заједничка спољна политика, јер им ни интереси понекад нису заједнички.

"Наши интереси нису интереси Француске, Њемачке, поготову не интереси Брисела. Нама не треба сукоб са Русијом", навео је Орбан.

Према његовим ријечима, прогласити Русију за пријетњу уколико имате добру сарадњу са том државом је сулудо.

"Не требају нам инструкције из Брисела. Слијепо придржавање њима значило би одустајање од суверенитета", закључио је Орбан, преноси Срна.

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Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Европска унија

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