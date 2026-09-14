Орбан: Заједничка спољна политика ЕУ значи одустајање од суверенитета

Аутор:АТВ редакција
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Бивши мађарски премијер Виктор Орбан истакао је да инсистирање Брисела на заједничкој спољној политици ЕУ, поготову у односу према Русији, значи губљење суверенитета.
"Језик Брисела је обмањујући. Чујете звучну флоскулу `заједничка спољна политика`, и добијете лажни утисак солидарности унутар Уније", навео је Орбан у видео-обраћању на "Иксу".
Он је нагласио да чланицама ЕУ не треба заједничка спољна политика, јер им ни интереси понекад нису заједнички.
"Наши интереси нису интереси Француске, Њемачке, поготову не интереси Брисела. Нама не треба сукоб са Русијом", навео је Орбан.
Према његовим ријечима, прогласити Русију за пријетњу уколико имате добру сарадњу са том државом је сулудо.
"Не требају нам инструкције из Брисела. Слијепо придржавање њима значило би одустајање од суверенитета", закључио је Орбан, преноси Срна.
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