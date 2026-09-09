Орбан упозорава: Мађарској пријети повратак у дужничко ропство

Аутор:АТВ редакција
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Мађарска ризикује да поново падне у дужничко ропство, упозорио је данас бивши мађарски премијер Виктор Орбан.
Лидер Фидеса тим ријечима реаговао је на раст цијена горива и парламентарну расправу о измјенама овогодишњег буџета, пренио је МТИ.
Орбан је на Фејсбуку написао да су цијене горива „астрономске“, да је буџетски дефицит ван контроле и да је на помолу „дужничко ропство“.
„Ово није био дан Мађарске“, навео је Орбан.
Уз објаву је постављена фотографија министра економије и енергетике Иштвана Капитанија, министра финансија Андраша Кармана и премијера Петера Мађара, као и поруке „рекордно високе цијене бензина“, „рекордно висок буџетски дефицит“ и „рекордно висок јавни дуг“.
Орбан је упозорење изнио у тренутку када мађарски парламент расправља о измјенама овогодишњег буџета, док раст цијена горива додатно повећава притисак на владу.
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