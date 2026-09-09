Logo

Орбан упозорава: Мађарској пријети повратак у дужничко ропство

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 07:20

Коментари:

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Мађарска ризикује да поново падне у дужничко ропство, упозорио је данас бивши мађарски премијер Виктор Орбан.

Лидер Фидеса тим ријечима реаговао је на раст цијена горива и парламентарну расправу о измјенама овогодишњег буџета, пренио је МТИ.

Орбан је на Фејсбуку написао да су цијене горива „астрономске“, да је буџетски дефицит ван контроле и да је на помолу „дужничко ропство“.

„Ово није био дан Мађарске“, навео је Орбан.

Уз објаву је постављена фотографија министра економије и енергетике Иштвана Капитанија, министра финансија Андраша Кармана и премијера Петера Мађара, као и поруке „рекордно високе цијене бензина“, „рекордно висок буџетски дефицит“ и „рекордно висок јавни дуг“.

Орбан је упозорење изнио у тренутку када мађарски парламент расправља о измјенама овогодишњег буџета, док раст цијена горива додатно повећава притисак на владу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

економија

колапс

Коментари (0)

Више из рубрике

Рачун за струју може бити дупло мањи, електричар Марко објаснио цаку

Економија

Рачун за струју може бити дупло мањи, електричар Марко објаснио цаку

15 ч

0
Игман Коњиц

Економија

Бх. фирма са 1.300 радника привремено обуставља рад

18 ч

0
Какав удар за Најк! Испали из 100 великих компанија

Економија

Какав удар за Најк! Испали из 100 великих компанија

23 ч

0
Злато

Економија

Зашто европске државе изненада премјештају тоне злата из Сјеверне Америке?

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

29

Осуђен на двије године затвора јер је злостављао бившу партнерку користећи Теслину апликацију

10

24

Са љубавницом дошао под Острог, па тражио благослов: Одговор оца Гојка многе ће натјерати да се замисле

10

09

Кампања "Упознајте српско страдање" настављена у Бечу

10

04

Број погинулих у Непалу порастао на 1.367

09

49

Кристина је остала трудна са непуних 15 година, током трудноће открила превару, дијете морала оставити код оца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима