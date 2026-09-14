Аутор:АТВ редакција
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Седморо чланова породице Хамидовић, поријеклом из Босне и Херцеговине, требало би да се од 15. до 23. септембра појави пред судом у Паризу због оптужби за организовање мреже џепароша у којој су, према наводима истраге, искориштавана дјеца и младе жене.
Терете се за крађе у организованој групи, прање новца, удруживање ради чињења кривичних дјела и трговину људима. О случају је извијестио „Ле Монд“ (Le Monde), чији је новинар имао увид у истражни спис.
Према том извјештају, мрежа је обухватала педесетак дјевојака и жена, међу којима су биле и дјевојчице старе десет година. Дјеловале су у париском метроу, Дизниленду (Disneyland) и на подручју аеродрома Шарл де Гол (Charles de Gaulle). Истражиоци процјењују да су крађе доносиле између 15.000 и 20.000 евра дневно.
Међу оптуженима је Роберто Јуниор Хамидовић, познат под надимком Гони (Gony), који се око двије године налази у притвору у Нантеру (Nanterre). Истражиоци га сматрају једним од организатора који су надзирали крађе за рачун његовог оца Роберта Хамидовића, наводног вође мреже.
Према наводима истраге, организација је функционисала кроз породичну хијерархију у којој су мушкарци распоређивали дјевојке и жене на локације, контролисали прикупљени новац и кажњавали их када не би донијеле очекиване износе.
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Туристи су били међу главним метама. Осим крађа у јавном превозу, истражиоци описују и дјеловање на мјестима великих окупљања посјетилаца, укључујући Дизниленд.
Дио доказа прикупљен је прислушкивањем телефонских разговора. „Ле Монд“ наводи да су забиљежене пријетње и притисци на жене и дјевојке, док су поједине током испитивања говориле о насиљу и страху од одмазде.
Једна жена изјавила је да је била нападнута чекићем након покушаја да своју дјецу извуче из мреже. Друга је истражиоцима рекла да се боји физичког злостављања ако открије како група дјелује.
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Истрага обухвата и поријекло имовине. Роберто Хамидовић и његова супруга наводно су располагали имовином вриједном готово два милиона евра, при чему истражиоци сумњају да је дио био скривен у иностранству. Француски лист описује и објаве луксузних аутомобила, накита и скупих одјевних предмета на друштвеним мрежама.
Роберто Хамидовић негира да је водио криминалну мрежу и тврди да се бавио препродајом половних аутомобила. О кривичној одговорности оптужених одлучиваће суд.
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