Постао одборник са једним гласом, гласао за себе: "И жени сам рекао да не изађе"

Извор:

Индекс

09.10.2025

08:00

Постао одборник са једним гласом, гласао за себе: "И жени сам рекао да не изађе"
Фото: Facebook / Milorad Mihanović

У недјељу су бирачи на укупно 474 бирачка мјеста широм Хрватске имали могућност да изађу на допунске локалне изборе на којима се одлучивало о 75 одборника.

Бирало се у 63 локалне јединице у чија вијећа и скупштине на редовним локалним изборима у мају није изабрано довољно одборника из реда осам националних мањина, тј. Хрвата, у општинама гдје су у мањини.

Од 75 одборника, колико их се бирало, 68 су бирали припадници српске, ромске, италијанске, мађарске, словачке, русинске, украјинске и бошњачке националне мањине, а седам Хрвати у шест општина у којима су мањина у Двору, Кончаници, Јагодњаку, Борову, Трпињи и Кистањама.

Три од четири гласачка листића била неважећа

У Мурском Средишћу се бирао члан Градског вијећа из редова ромске националне мањине. Право гласа имало је 270 Рома, али само четворо их је изашло. Три гласачка листића била су неважећа, а јединим важећим листићем Милорад Михановић изабран је за новог градског одборника, преноси Индеx.хр.

"Истина је да сам ја својим Ромима рекао да не излазе у Мурском Средишћу на изборе из протеста! Зашто? Јер сам на изборима за замјеника жупана покраден. Нису ми помогли ни Државна избора комисија, ни Жупанијска изборна комисија, а очито је било да се радило о изборној превари. Зато сам хтио показати како се с једним гласом, протестним – мојим, може ући у Градско вијеће Града Мурско Средишће. И жени сам рекао да не иде гласати", испричао је Михановић за локални портал еМеђимурје.

Знао је да ће побиједити

За малу излазност криви тренутног замјеника жупана Елвиса Краља: "У Ореховици, Коториби и Домашинцу су видјели да се не могу борити против политике замјеника жупана па су у старту одустали од кандидатуре."

Михановић се већ на изборима у мају кандидовао за Градско вијеће, уз позицију замјеника жупана, али недостајало му је неколико гласова да тада постане градски одборник.

На допунским изборима био је једини кандидат па је знао да ће побиједити. "Ја сам емотиван, ја увијек идем са срцем. Хтио сам онима који су ми украли гласове напркосити. А и боље да Роми нису изашли у недјељу на изборе, падала је киша. Тако сам ја гласао сам за себе", истакнуо је.

