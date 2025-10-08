Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

08.10.2025
Полиција у Куманову ухапсила је А. А. (43) из Тетова због сумње да је повезана с покушајем убиства свог супруга, познатог пулмолога и политичара Зекирије Шаинија (43) из села Слупчане у општини Липково.
Шаини је рањен јуче око 14 сати док је возио аутомобил марке голф. На њега су пуцале двије особе које су се кретале улицом. Напад се догодио на раскрсници испред зграде Општине Куманово, свега педесетак метара од полицијске станице те зграда суда и тужилаштва, пише Скопје1.
Након што му је указана помоћ на мјесту догађаја, Шаини је пребачен на клинику у Скопљу. Задобио је прострелне ране на руци и нози, али је ван животне опасности.
Полиција је привела шест особа на информативни разговор у вези с инцидентом, а по налогу суда извршен је претрес куће Б. С. (50) из Куманова.
Након завршетка истраге, против А. А. биће подигнуте одговарајуће оптужнице. Кривична пријава биће поднесена и против Л. Ф. (36) из Гостивара, који је осумњичен за покушај убиства и тренутно је у бијегу, саопштило је Министарство унутрашњих послова.
Према првим информацијама, мотив напада су неријешени породични сукоби, а тужилаштво засад нема назнака да је случај политички мотивисан, преноси Аваз.
