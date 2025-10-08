Logo

Инспекција упала у два старачка дома и тамо затекла хорор: Власнице под истрагом

08.10.2025

14:05

Инспекција упала у два старачка дома и тамо затекла хорор: Власнице под истрагом
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Јавно тужилаштво у Скопљу покренуло је истрагу против двије власнице домова за старе у том граду. Оне се терете да су остваривале милионски профит, а да притом нису поштовале права штићеника. Како наводе локални медији ријеч је о домовима који се налазе у општинама Центар и Бутел.

"Поступајући по налогу јавног тужиоца у протекла два дана, прикупљени су докази који потврђују основану сумњу да су двоје осумњичених, као власнице и овлашћена лица двије приватне установе за социјалну заштиту старих лица у Скопљу, поступале супротно Закону о социјалној заштити и, с намјером да себи прибаве имовинску корист, озбиљно повриједиле права штићених лица", наводи се.

Како се истиче, два старачка дома, у које је ушла инспекција су, у периоду од 2022. године до данас, нису обављала дјелатност у складу са издатим дозволама - примали су више корисника од дозвољеног капацитета, неуредно су водили прописану евиденцију корисника, нису имали комплетну стручну документацију за сваког штићеника, нису водили евиденцију о одржавању личне хигијене, нису имали запослен довољан број стручних кадрова у смјенама, а у неким случајевима су ангажовали особе без одговарајуће документације.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Србија

Оставио оца у дому, а онда добио шокантну поруку

Такође, нису обезбјеђивали четири дневна оброка са прецизном спецификацијом, као што налажу правила рада и услови рјешења која је издало Министарство за социјалну политику, демографију и младе, саопштило је Јавно тужилаштво.

"Све неправилности и пропусти констатовани су у записнику ванредног инспекцијског надзора. За услуге које нису испуњавале законске стандарде, власнице су од корисника и њихових породица наплаћивале знатне новчане износе. Мјесечно су, по основу рада оба објекта, остваривале укупну имовинску корист од 2.232.000 денара (око 3.500.000 динара)", додаје се.

Старачки дом-Пожар-07092025

Хроника

Пожар у Дому старих, једна особа повријеђена

Током претреса у оба дома утврђено је да су осумњичене, као службена лица, вршиле физичко и психичко насиље над штићеницима, са циљем да им нанесу тјелесни и душевни бол, односно да их изложе суровом, нечовечном и понижавајућем поступању.

Првооптужена је у дому у Бутелу смјестила 27 корисника - старих лица, иако је дозвола важила за само 21 лице, док су заједно у установи у Центру примиле 33 корисника, иако су имале дозволу за 17. За његу и бригу о штићеницима нису обезбједиле довољан број редовно запослених стручних лица, саопштило је Тужилаштво.

(Телеграф.рс)

