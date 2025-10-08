Logo

И они су се извинили Меланији Трамп

Извор:

Б92

08.10.2025

13:55

Коментари:

0
И они су се извинили Меланији Трамп
Фото: Танјуг/АП/Wilfredo Lee

Британска издавачка кућа Харпер Колинс упутила је званично извињење првој дами САД Меланији Трамп.

Они су и повукли књигу у којој су објављене непровјерене тврдње да је осуђени сексуални преступник Џефри Епстајн организовао упознавање Меланије са Доналдом Трампом.

Харпер Колинс је трећа издавачка кућа која је упутила јавно извињење Меланији Трамп и уклонила садржај повезан са оптужбама о Епстајну, преноси портал Аксиос.

Никол Кидман

Сцена

Никол Кидман освојило је интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

Адвокати прве даме су саопштили да активно раде на тужбама "против свих оних који шире злонамјерне, клеветничке лажи".

"Права прича о томе како је прва дама упознала предсједника Трампа налази се у њеној књизи, бестселеру 'Меланија'. У тој књизи је објављено да је прва дама упознала свог будућег супруга на забави у Њујорку 1998. године, као и да их је упознала друга особа, а не Епстајн", изјавио је портпарол Меланије Трамп.

Подијели:

Таг:

Меланија Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

Свијет

Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

6 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Блокада институција - камиказа напад демократа

19 ч

0
Трамп не одустаје од Гренланда

Свијет

Трамп не одустаје од Гренланда

21 ч

0
Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

Свијет

Процурио Блеров план за Газу: Познато ко ће бити у управи, али и ко ће профитирати

1 д

0

Више из рубрике

Никол Кидман одушевила интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

Сцена

Никол Кидман одушевила интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала

2 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

2 ч

0
Пјевачица Мала Цана имала мождани удар, ево у каквом је стању сада

Сцена

Пјевачица Мала Цана имала мождани удар, ево у каквом је стању сада

3 ч

0
Огласио се Томпсон поводом смрти Халида Бешлића

Сцена

Огласио се Томпсон поводом смрти Халида Бешлића

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

18

Сутра и прекосутра дератизација обала ријека, паркова и зелених површина

16

13

Душан из Трна треба помоћ добрих људи у животној борби

16

07

Предложен закон о забрани бурке и никаба

16

05

Мачка маскота из радње нестала због божићних артикала

15

55

Ухапшени Турци, актери отмице у Будви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner