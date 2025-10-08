И они су се извинили Меланији Трамп

Извор:
Б92
08.10.2025
13:55
Коментари:0
Британска издавачка кућа Харпер Колинс упутила је званично извињење првој дами САД Меланији Трамп.
Они су и повукли књигу у којој су објављене непровјерене тврдње да је осуђени сексуални преступник Џефри Епстајн организовао упознавање Меланије са Доналдом Трампом.
Харпер Колинс је трећа издавачка кућа која је упутила јавно извињење Меланији Трамп и уклонила садржај повезан са оптужбама о Епстајну, преноси портал Аксиос.
Сцена
Никол Кидман освојило је интернет: На мрежама тврде да глумица никад није боље изгледала
Адвокати прве даме су саопштили да активно раде на тужбама "против свих оних који шире злонамјерне, клеветничке лажи".
"Права прича о томе како је прва дама упознала предсједника Трампа налази се у њеној књизи, бестселеру 'Меланија'. У тој књизи је објављено да је прва дама упознала свог будућег супруга на забави у Њујорку 1998. године, као и да их је упознала друга особа, а не Епстајн", изјавио је портпарол Меланије Трамп.
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму