Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек

Извор:

Агенције

08.10.2025

10:15

Почели разговори о крају рата: Стиже и Трампов човјек
Фото: Tanjug / AP

Египатски министар спољних послова Бадр Абдел Аати потврдио је да се у Шарм ел Шеику одвијају разговори између делегација Хамаса и Израела, уз кључну улогу регионалних партнера и Сједињених Америчких Држава, са циљем окончања рата у Гази.

Абдел Аати је рекао да ће арапске земље подржати мировне споразуме са Израелом уколико дође до окончања сукоба, пренијела је Ал Арабија. Прва фаза преговора обухвата допремање хуманитарне помоћи, прекид непријатељстава, размјену заробљеника и повратак притвореника.

Специјални изасланик америчког предсједника Стив Виткоф придружиће се преговорима у наредним сатима.

Египатски министар је нагласио да амерички план предвиђа прекид рата, одбацивање анексије и расељавања, уз потребу заједничких међународних напора за безбједан повратак израелских снага из Појаса Газе.

Хамас је, према ријечима лидера Фавзија Бархума, пристао на преговоре и изразио спремност за тренутни и трајни прекид ватре, као и праведну размјену затвореника.

Египат истиче да је ангажован у стварању политичког хоризонта за успостављање палестинске државе, док истовремено инсистира на регионалној безбједности, укључујући заштиту водних ресурса у Басену Нила.

Gaza

Хамас

Израел

Палестина

Доналд Трамп

