Logo

Украјинци гађали Белгородску област: Троје преминулих, једна особа рањена

Извор:

РТ Балкан

08.10.2025

10:11

Коментари:

0
Украјинци гађали Белгородску област: Троје преминулих, једна особа рањена

Оружане снаге Украјине извеле су ракетни напад на село у Белгородској области, у које су три особе преминуле, а једна је повријеђена, објавио је гувернер региона Вјачеслав Гладков на Телеграму.

"Село Маслова Пристан у Шебекинском округу погођено је ракетом. Према првим извјештајима, три особе су погинуле, а једна је рањена", рекао је Гладков.

Осим тога, додаје да је једна зграда дјелимично урушена, а припадници Министарства за ванредне ситуације су већ на лицу мјеста и чисте рушевине.

"Могуће је да испод рушевина има људи. Чим стигнем тамо, оперативно ћу обавјештавати", навео је гувернер.

Ракетна опасност је била проглашена у цијелом региону у 9.12 часова по московском времену, а укинута је девет минута касније.

Висок ниво терористичке опасности проглашен је широм Белгородске области од 11. априла 2022. године. Овај ниво узбуне био је неопходан због ескалације ситуације на украјинско-руској граници и повећане активности украјинске војске у пограничним подручјима.

Украјина дијели са руским регионом границу дужине 350 километара. Антитерористичка операција је на снази у региону од 9. августа 2024. године, а у Белгородској области је проглашена ванредна ситуација на федералном нивоу од 15. августа.

Подијели:

Тагови:

Украјина

Русија

Belgorod

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Откривен птичији грип, уништавају 150.000 пилића

Свијет

Откривен птичији грип, уништавају 150.000 пилића

45 мин

0
Стиже руска зима, од овог датума нова тура снијега и захлађење

Свијет

Стиже руска зима, од овог датума нова тура снијега и захлађење

52 мин

0
Скандал у цркви: Бискуп поднио оставку након истраге да је имао 17 љубавница

Свијет

Скандал у цркви: Бискуп поднио оставку након истраге да је имао 17 љубавница

1 ч

0
Зеленски закукао: "Западни" дијелови долазе у Русију; Огласила се Британија

Свијет

Зеленски закукао: "Западни" дијелови долазе у Русију; Огласила се Британија

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Леброн пропушта цијеле припреме Лејкерса

10

34

Ухапшен Бањалучанин: Пијан напао конобара, а онда и полицајце

10

33

Умро Здравко Шотра

10

24

''Ја сам Ром, а она бјелкиња“ Лидија и Ненад доживјели највеће разочарење на свадби и то од родитеља

10

17

АТП због Новака уводи ново правило! Због немогућих услова много фаворита је одустало од игре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner