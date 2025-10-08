Украјинци гађали Белгородску област: Троје преминулих, једна особа рањена

Извор:
08.10.2025
Оружане снаге Украјине извеле су ракетни напад на село у Белгородској области, у које су три особе преминуле, а једна је повријеђена, објавио је гувернер региона Вјачеслав Гладков на Телеграму.
"Село Маслова Пристан у Шебекинском округу погођено је ракетом. Према првим извјештајима, три особе су погинуле, а једна је рањена", рекао је Гладков.
Осим тога, додаје да је једна зграда дјелимично урушена, а припадници Министарства за ванредне ситуације су већ на лицу мјеста и чисте рушевине.
"Могуће је да испод рушевина има људи. Чим стигнем тамо, оперативно ћу обавјештавати", навео је гувернер.
Ракетна опасност је била проглашена у цијелом региону у 9.12 часова по московском времену, а укинута је девет минута касније.
Висок ниво терористичке опасности проглашен је широм Белгородске области од 11. априла 2022. године. Овај ниво узбуне био је неопходан због ескалације ситуације на украјинско-руској граници и повећане активности украјинске војске у пограничним подручјима.
Украјина дијели са руским регионом границу дужине 350 километара. Антитерористичка операција је на снази у региону од 9. августа 2024. године, а у Белгородској области је проглашена ванредна ситуација на федералном нивоу од 15. августа.
