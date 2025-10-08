Откривен птичији грип, уништавају 150.000 пилића

Извор:
08.10.2025
Данска ће уништити 150.000 пилића након што је откривена епидемија високо заразног вируса птичијег грипа Х5Н1 у јату у југоисточном дијелу полуострва Јитланд, саопштила је данска ветеринарска и прехрамбена администрација.
Агенција је навела да је ово прва епидемија међу живином у Данској од априла, када су укинута ограничења на узгој живине из децембра 2024. године.
У децембру је саопштено да власници живине и других птица морају да их држе у затвореном простору или под надстрешницама због повећаног ризика од инфекције.
Холандска Влада објавила је јуче да ће уништити 71.000 пилића на фарми живине у сјеверном дијелу земље након што је откривен вирус птичијег грипа.
