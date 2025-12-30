Јокић је, изгледа, избјегао најгоре!

Извор:
Никола Јокић повриједио се на мечу Денвера и Мајамија, а прве прогнозе су охрабрујуће.
Како преноси "Меридиан спорт", позивајући се на изворе блиске Денверу, први показатељи говоре да је у питању хиперекстензија и да није дошло до озбиљнијих оштећења.
Исту информацију неколико сати касније објављује "Моцарт спорт", који додаје да се очекује пауза од око мјесец дана.
Те информације у складу су са првим процјенама љекара, који су претпоставили да се ради о "модрици" кости, односно хиперекстензији кољена. Исту повреду недавно је доживио Јокићев саиграч Кем Џонсон, а њему је тада изречен опоравак од 4-6 недјеља.
Јокић би сутра требало да уради магнетну резонанцу, али судећи према иницијалним реакцијама, најбољи кошаркаш свијета би требало да је избјегао дужу паузу.
Јокић се повриједио на мечу против Мајамија, а до повреде је дошло када је Јокићев саиграч Спенсер Џоунс, ногом ударио доњи дио ноге српског кошаркаша, повриједивши му притом лијево кољено.
Јокић се срушио на паркет, држећи се за кољено и превијајући се од болова, а снимци тих дешавања забринули су читав кошаркашки свијет.
Денвер је сусрет у Мајамију изгубио 147:123, а Јокић је до тренутка повреде имао 21 поен, осам асистенције и пет скокова.
