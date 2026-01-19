Побједа Студентског центра у Лакташима

Аутор:Никола Лучић
Кошаркаши Игокее изгубили од Студентског центра у 15. колу АБА лиге резултатом 66:94.
Игокеа је почела утакмицу серијом 8:0. Од тог тренутка Подгоричани преузимају потпуну контролу и на крају су остварили убједљив тријумф. Мало ко је очекивао да би Студентски центар могао доћи до оваквог тријумфа.
Ово је њихов први тријумф у Лакташима откад се игра АБА лига.
Најефикаснији у побједничком саставу био је Матиц Ребец са 17 поена, Емир Хаџибеговић убацио је 13, за Игокеу 21 поен убацио је Страхиња Гавриловић.
