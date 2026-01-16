Јокић пао на друго мјесто: Канађанин користи паузу најбољег

Извор:
Sputnjik
16.01.2026
20:34
Коментари:0
Канадски кошаркаш преузео је прво мјесто у МВП трци, а разлог томе су сјајне партије захваљујући којима је Оклахома на првом мјесту табеле Западне конференције
Послије скоро три недјеље одуства због повреде, Никола Јокић пао је са првог на друго мјесто у трци за МВП награду НБА лиге.
Од почетка сезоне Никола Јокић је фаворит за титулу најкориснијег играча НБА лиге (МВП), међутим повреда коју је доживио почетком децембра одвојила га је од паркета на неколико недјеља, а то је искористио Шај Глиџус - Александер.
Канадски кошаркаш преузео је прво мјесто у МВП трци, а разлог томе су сјајне партије захваљујући којима је Оклахома на првом мјесту табеле Западне конференције, пише Спутњик.
Глиџус-Александер просечно од почетка сезоне биљежи 31,9 поена, 4,5 скокова и 6,4 асистенције.
Јокић је тренутно на другом мјесту са трипл-дабл просјеком од 29,6 поена, 12,2 скока и 11 асистенција. Српски ас има знатно мање шансе да освоји МВП титулу због паузе, али математичке шансе да одигра 65 утакмица (колико је неопходно за титулу) још постоје.
Треће мјесто у трци заузима Лука Дончић, док је иза њега Виктор Вембањама, а пети је Џејлен Браун који је на претходном пресјеку заузимао треће мјесто.
У Топ 10 су још и Кејд Канингем, Ентони Едвардс, Тајриз Мекси, Џејлен Брансон као и Џамал Мареј.
