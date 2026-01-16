Logo
Авио-превозници позвани да избјегавају ирански ваздушни простор

Извор:

СРНА

16.01.2026

20:15

Фото: Pixabay

Европска агенција за безбједност ваздухопловства /ЕАСА/ позвала је авио-компаније да избјегавају летове у иранском ваздушном простору.

"Присуство и могућа употреба широког спектра оружја и система противваздушне одбране /ПВО/, у комбинацији са непредвидивим државним одговорима ствара висок ризик за цивилне летове на свим висинама и нивоима лета", наводи се у саопштењу.

Регион

Славонац освојио 356.000 евра на лутрији: Промијенио сам тактику

ЕАСА је указала на сталне тензије и потенцијал за војну акцију САД, због чега је иранска ПВО стављена у стање појачане приправности.

Агенција наводи да постоји повећана вјероватноћа да се догоди погрешна идентификација унутар иранског ваздушног простора.

Иран

авион

