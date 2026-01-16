Гас у Европи први пут скупљи од 450 долара за хиљаду кубика

Берзанске цијене гаса у Европи први пут од јуна премашиле су 450 долара за хиљаду кубних метара, произлази из података са трговања.

Наиме, јутрос је цијена гаса износила 411,8 долара да би нешто прије затварања цијена скочила до рекордних 450,5 долара, што је за 13,1 одсто скупље него претходног дана.

Како се наводи, посљедњи пут су цијене гаса на берзи премашиле ниво од 450 долара 23. јуна 2025. године.

Просјечна цијена гасних фјучерса прошле године незнатно је премашила 420 долара, што је готово девет одсто више него годину раније.

Највише вриједности цијене гаса забиљежене су 2021–2022. године, тако стабилно високи нивои нису виђени од 1996, односно током цјелокупне историје функционисања гасних хабова у Европи.

Историјски рекорд од 3.892 долара забиљежен је почетком прољећа 2022. године.