Колико смо безбједни на бањалучким улицама? За 11 мјесеци страдало 20 пјешака

16.01.2026
19:43
Двије тешке саобраћајне несреће у само неколико дана, у којима су у Бањалуци тешко повријеђени пјешаци, поново су отвориле питање колико су пјешаци заиста безбједни на градским улицама. Посљедња несрећа, која се догодила синоћ, још је један у низу аларма који указују да пјешачки прелази , тротоари и путеви све чешће постају мјеста страдања, умјесто сигурности.
Синоћ је у бањалучком насељу Туњице пјешак Б.П. из Бањалуке задобио тешке повреде када га је ударио аутомобил марке „ауди“, којим је управљао М.К. из Бањалуке.
Од задобијених повреда, пјешак је одмах пребачен у Универзитетско-клинички центар у Бањалуци, гдје је прикључен на апарат за механичку вентилацију. Све даље прогнозе су, како наводе из УКЦ РС, неизвјесне.
Подсјећамо, у несрећи која се 11. јануара догодила на Булевару српске војске у Бањалуци, тешко је повријеђена жена пјешак В.Г. (63). Она се тренутно такође налази у УКЦ РС и прикључена је на апарат за механичку вентилацију.
Да проблем није изолован, показују и подаци Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, према којима је у првих 11 мјесеци 2025. године у Српској смртно страдало 20 пјешака. Ови бројеви намећу питање да ли постојеће мјере, инфраструктура и саобраћајна култура пружају довољну заштиту најрањивијим учесницима у саобраћају.
Замјеник директора Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, Милија Радовић, упозорава за Српскаинфо да су пјешаци у зимском периоду додатно угрожени, јер због леда и неодржаваних тротоара често нису у могућности да се њима крећу. У таквим ситуацијама принуђени су да излазе на коловоз, чиме се директно излажу ризику од саобраћајних несрећа.
Додатни проблем, како наводи, представља и честа узурпација тротоара паркираним возилима, контејнерима и другим препрекама, због чега пјешаци неријетко немају другу опцију осим кретања коловозом, гдје је опасност од страдања знатно већа.
"Чест узрок саобраћајних незгода у граду је необраћање пажње на кретање пјешака. Према индикаторима које мјеримо, у Бањалуци сваки пети возач користи мобилни телефон током вожње. Нажалост, ријеч је о прекршају који се теже открива. Ипак, МУП Републике Српске направио је значајан искорак уградњом софтвера у камере које могу регистровати и кориштење мобилног телефона. Још увијек, међутим, казна за овај прекршај нема довољан одвраћајући ефекат. Она износи 100 КМ, односно 50 КМ ако се плати у року од осам дана. За разлику од тога, Србија у новом закону најављује знатно строже казне за кориштење мобилног телефона, у износу од око 50.000 динара, што је око 800 КМ, дакле казне су много драстичније", рекао је Радовић.
Радовић упозорава да је у Бањалуци присутан велики број необиљежених и неуређених пјешачких прелаза, што додатно угрожава безбједност пјешака у саобраћају.
Истовремено, како каже, пјешаци неријетко прелазе коловоз мимо обиљежених прелаза, а додатни проблем представља и кориштење мобилних телефона приликом преласка улице, чиме се ризик од саобраћајних несрећа додатно повећава.
Како би се стање побољшало, Радовић сматра да је неопходно увести строже казне, али и спроводити континуиране едукативне кампање усмјерене и на пјешаке и на возаче, уз истовремено редовно одржавање саобраћајне инфраструктуре и сигнализације.
