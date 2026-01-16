Плаћа ли се паркинг у Бањалуци или не?

Извор:
Паркинг у највећем граду Српске плаћа се по одлуци једног човјека. Не по одлуци градског парламента. Не по Статуту. Не по закону. Градоначелник је сам написао правила, сам их усвојио и сам одлучио гдје ће их објавити. И то Службеном гласнику БиХ. Грађани су тако јутрос добили обавјештења за казне, али не и одговор на основу чега их плаћају.
"Није у реду то што он ради уопште. Ако не зна сам, треба се договорити, има старијих људи који знају нешто. Паркинг треба наплаћивати, али треба знати куд те паре оду. Шта са њима буде? Окупио је око себе нешколоване људе, као што је и он и ради шта хоће. Нико му ништа не може и тако то", "Плаћам увијек само да не бих имао проблема са овим прекршајним налозима", истичу Бањалучани.
За градску управу, проблем не постоји. Додатни намети, најнижа цијена рада, неодржавање сједница, непромијењена цијена комуналног бода, тренутни модалитет. Тако градоначелникови сарадници правдају његову самовољну одлуку.
"Знате да је Скупштина града говорила да се ради о некој неуставној одлуци Уставног суда која је пресудила да се паркинг не може плаћати. Све је у складу са законом, а ми тражимо модалитет како да се паркинг наплаћује, јер је то један од основних прихода града", тврди градски менаџер Мирна Савић Бањац.
Да се наплаћује мора, да се очисти баш и не мора. Паркинг крцат, слободног мјеста ни на видику. Под снијегом су остале паркинг линије, па су возачи паркирали гдје су стигли. На тротоарима, зеленим површинама, раскрсницама, уз ивицу коловоза.
"Овакво поступање градоначелника представља грубо кршење Закона о локалној самоуправи статута Града Бањалука и одлуке Уставног суда. Подсјетила бих да је Закон о локалној самоуправи јасно дефинисао надлежности Скупштине града и надлежности градоначелника. Имајући у воду да одлука није прошла скупштинску процедуру, самим тим је и незаконита", јасна је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Жана Грмуша.
"Ово показује самовољу. Ставља се изнад Скупштине, изнад државе, изнад Републике Српске, изнад Уставног суда. Не желим никог да позивам, али ја лично нећу плаћати паркинг", додао је одборник Народног фронта у Скупштини Града Бањалука Бранислав Черек.
Правни вакум и наплата без икаквог основа, тако одлуку Станивуковића види струка.
"Не знам ко је и како је насавјетовао градоначелника да се објави одлука за коју он није надлежан на начин који је правно неваљан у дијелу Службеног гласника који нема надлежност за то да објави неку одлуку о продужењу наплате у Бањалуци што свакако мени, из угла правника дјелује потпуно неуставно. Дакле, за сваки прекршај за који тражимо судско одлучивање док је у току судски поступак не представља препреку за регистрацију возила", објаснио је адвокат Александар Јокић.
За Бањалучане од данас важи ново правило. Закон није препрека, ако имате печат. Скупштина изостављена, процедуре прескочене, а грађани стављени пред избор. Платите или се судите. Само још није јасно по којем закону.
