Утопијска прича Драшка Станивуковића о наплати паркинга

Извор:
АТВ
15.01.2026
19:29
Коментари:1
Самовољно, без Скупштинске расправе бањалучки градоначелник одлучио је да се паркинг у највећем граду Српске плаћа у првих 90 дана. Не дуже, ако Скупштина града не донесе нову одлуку. Као полеђину за то нашао је Службени гласник БиХ гдје је и објавио одлуку.
"Цијене паркирања ће се примјењивати од 01.01.2026. године, до доношења нове Одлуке од стране Градске скупштине, а најкасније у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, осим ако посебном Одлуком није другачије одлучено", наведено је у Службеном гласнику БиХ.
Најближи Станивуковићеви сарадници не виде проблем у неуставној наплати паркинга. Не виде ни да се грађани града на Врбасу хватају за главу, јер је Нова година са собом донијела нова комунална поскупљења. Кривца за све градске проблеме проналазе у неодржавању сједнице локалног парламента.
"И ево ми смо ово искористили да позовемо предсједника Скупштине да у што хитнијем року сазове сједницу Скупштине града како би се првенствено усвојио буџет, а онда одмах да наставимо да радимо", рекао је одборник Покрета "Сигурна Српска" у Скупштини града Бањалука Небојша Дринић.
Незаконито и противуставно, тако Станивуковићеву одлуку види скупштинска већина. Кажу и да градоначелник није свјестан да својим поступком може изазвати пренос надлежности са Републике Српске на БиХ.
"Није донесем правилник на Скупштини града. Он није објављен у Службеном гласнику Бањалуке, Републике Српске. Тако да грађани нису дужни да плаћају паркинг. Ево и овим путем позивам Градску управу да разговарамо и нађемо политичко рјешење које је добро за град Бањалуку", истакао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић.
Одлуку сматрају незаконитом и одбили су да објаве у Службеном гласнику Републике Српске, каже за АТВ Милош Лукић. Да одлука није валидна потврдио им је и допис Скупштине града.
"То осим што показује какав је однос градоначелника и Градске управе према Службеном гласнику. Показује и једну врсту односа према законима и законским процедурама, и односу према Републици Српској. Јер се ставља изнад закона и институција Републике Српске једна институција, а то је Службени лист БиХ. Који ће објавити било шта за новац а не улазити у суштину ствари, а то је да ли је то у складу са законом или не", изјавио је в.д. директора службеног гласника Републике Српске Милош Лукић.
Уставни суд дао је јасно образложење да ни претходна одлука није била у сагласности са комуналним дјелатностима. Да је одлука самовољна и незаконита, слаже се и струка.
"Са аспекта права можемо тако закључити, јер је сама одлука незаконита, донесена од стране незаконитог органа. А поред тога објава, као што сам већ и поменуо, било би потпуно незаконито да се објављује на неком другом нивоу који је мимо локалног ниво града Бањалуке. Нажалост, једини начин да грађани заштите своја права је путем суда, али опет уз опрез", казао Борис Новаковић.
Грађани и даље збуњени, у недоумици да ли паркинг требају плаћати. Казна ће им свакако стићи. Уколико не желе да је плате могу да иду на судско одлучивање. А незаконита одлука могла би да буде оборена на Уставном суду Републике Српске који је наплату паркинга у Бањалуци прогласио неуставном.
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
10 ч0
Бања Лука
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму