Бањалучке четворке прославиле 2. рођендан: "Ви сте доказ да чуда постоје"

Извор:

АТВ

15.01.2026

09:41

Бањалучке четворке прославиле 2. рођендан: "Ви сте доказ да чуда постоје"
Фото: Фејсбук / Милана Петровић

Бањалучке четворке Матеј, Марко, Лука и Јован прославили су јуче, 14. јануара, свој други рођендан, а фотографије са прославе рођендана објавила је мајка Милана Петровић.

"Драге наше бебе срећан вам други рођендан. Данас славимо вас, наша четири мала чуда, наше храбре дјечаке. Хвала вам што нас сваки дан учите стрпљењу и храбрости. С вама је сваки дан пун изазова, али бескрајно лијеп и испуњен. Желимо вам да кроз живот корачате здрави, срећни, храбри и пуни љубави. Ви сте доказ да чуда постоје. Можда некад није лако, али је прејако. Волимо вас бескрајно", написала је мајка Милана.

Подсјећамо, велику пажњу привукла су и имена четворки, а за њих су добили благослов из манастира Крка.

Сем Матеја, Марке, Луке и Јована, Милана и Немања имају још једног, најстаријег сина Константина који такође води бригу о млађој браћи.

Тагови:

Коментари (0)
