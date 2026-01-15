Logo
Large banner

Два милиона Украјинаца на потјерници због избјегавања мобилизације

Извор:

РТ Балкан

15.01.2026

09:25

Коментари:

0
Два милиона Украјинаца на потјерници због избјегавања мобилизације
Фото: Танјуг/АП

Број мушкараца који се у Украјини траже због избјегавања мобилизације достигао је два милиона, изјавио је на сједници Врховне раде Михаило Фјодоров, кандидат за министра одбране те земље.

Усљед масовног дезертерства и самовољног одсуства из јединица, које се често дешава док се мобилисани војници још налазе у центрима за обуку, у Украјини се развио тржишни систем илегалних услуга за избјегавање војне службе.

Према кривичним предметима, организовање дезертерства кошта више од 7.000 долара.

"Желим да будем реалиста, а не популиста. Преузимам Министарство одбране са дефицитом од 300 милијарди гривни (више од 6,9 милијарди долара према изворима агенције ТАСС), са два милиона Украјинаца за којима се трага и 200.000 припадника који су самовољно напустили јединице", рекао је он.

Од фебруара 2022. године у Украјини је проглашена и више пута продужавана општа мобилизација.

У почетку су регрутацији подлегали мушкарци старости од 27 до 60 година, али је у априлу 2024. године старосна граница за мобилизацију спуштена на 25 година.

Дана 18. маја исте године ступио је на снагу закон којим су пооштрена правила мобилизације.

Снимци присилне мобилизације готово свакодневно се појављују на друштвеним мрежама и приказују како војни комесари хватају мушкарце на улицама, у кафићима, теретанама и другим јавним мјестима. Повремено у јавност доспевају и информације о премлаћивањима људи у војним одсјецима.

Мушкарци покушавају да по сваку цијену избјегну слање на фронт – купују потврде о инвалидитету, "уписују се" на универзитете или покушавају, често уз ризик по сопствени живот, да илегално пређу границу.

Према процјенама агенције ТАСС, више од 200.000 људи дезертирало је из Оружаних снага Украјине током 2025. године.

Врховна рада је одобрила кандидатуру Фјодорова за министра одбране.

Подијели:

Тагови:

mobilizacija

Украјина

Rusija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

Свијет

Орбан: Кредитирање Украјине представља забијање главе у пијесак

16 ч

0
Сијарто: Да је Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало за развој земље

Свијет

Сијарто: Да је Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало за развој земље

1 д

0
Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

Свијет

Ухапшен малољетник у Маријупољу због шпијунаже за Украјину

2 д

0
Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

Свијет

Чланица ЕУ и НАТО-а: Словачка више неће војно помагати Украјини

2 д

0

Више из рубрике

Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата

Свијет

Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата

1 ч

1
Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

Свијет

Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

2 ч

0
Расту цијене некретнина, прате их и кирије

Свијет

Расту цијене некретнина, прате их и кирије

2 ч

0
Нова трагедија на Тајланду: Кран згњечио два возила, има мртвих

Свијет

Нова трагедија на Тајланду: Кран згњечио два возила, има мртвих

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

20

Јапан погодио низ земљотреса, најснажнији 5,1 степен

10

15

Словенија увела револуцију у раду: Шта значи модел “80-90-100”

10

03

Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

09

59

Тежак судар аутобуса "Ласта" и пежоа: Погинуо возач, седморо повријеђених

09

58

Туга: Изненада умро Анте Гргуревић (51)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner