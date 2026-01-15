Два милиона Украјинаца на потјерници због избјегавања мобилизације

Извор:
РТ Балкан
15.01.2026
09:25
Коментари:0
Број мушкараца који се у Украјини траже због избјегавања мобилизације достигао је два милиона, изјавио је на сједници Врховне раде Михаило Фјодоров, кандидат за министра одбране те земље.
Усљед масовног дезертерства и самовољног одсуства из јединица, које се често дешава док се мобилисани војници још налазе у центрима за обуку, у Украјини се развио тржишни систем илегалних услуга за избјегавање војне службе.
Према кривичним предметима, организовање дезертерства кошта више од 7.000 долара.
"Желим да будем реалиста, а не популиста. Преузимам Министарство одбране са дефицитом од 300 милијарди гривни (више од 6,9 милијарди долара према изворима агенције ТАСС), са два милиона Украјинаца за којима се трага и 200.000 припадника који су самовољно напустили јединице", рекао је он.
Од фебруара 2022. године у Украјини је проглашена и више пута продужавана општа мобилизација.
У почетку су регрутацији подлегали мушкарци старости од 27 до 60 година, али је у априлу 2024. године старосна граница за мобилизацију спуштена на 25 година.
Дана 18. маја исте године ступио је на снагу закон којим су пооштрена правила мобилизације.
Снимци присилне мобилизације готово свакодневно се појављују на друштвеним мрежама и приказују како војни комесари хватају мушкарце на улицама, у кафићима, теретанама и другим јавним мјестима. Повремено у јавност доспевају и информације о премлаћивањима људи у војним одсјецима.
Мушкарци покушавају да по сваку цијену избјегну слање на фронт – купују потврде о инвалидитету, "уписују се" на универзитете или покушавају, често уз ризик по сопствени живот, да илегално пређу границу.
Према процјенама агенције ТАСС, више од 200.000 људи дезертирало је из Оружаних снага Украјине током 2025. године.
Врховна рада је одобрила кандидатуру Фјодорова за министра одбране.
Свијет
16 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
1 ч1
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
20
10
15
10
03
09
59
09
58
Тренутно на програму