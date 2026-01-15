Logo
Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата

15.01.2026

08:28

Коментари:

1
Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Европска комисија игнорисала је реалност и исход самита Уније одржаног у децембру представљањем новог плана за финансирање Украјине, истакао је премијер Мађарске Виктор Орбан.

"Брисел не одустаје. Комисија је јуче представила план за финансирање Украјине и тиме не само да су гурнули у страну исход самита ЕУ /одржаног/ у децембру, већ игноришу и саму реалност", написао је Орбан на "Иксу".

Према његовим ријечима, у Бриселу маштају о томе да Русија плати одштету Украјини и још једном су се обавезали да финансирају рат и пруже безусловну новчану помоћ Кијеву.

"Њих не забрињавају напредак руске ратне машине, тешка финансијска ситуација Европе нити ставови европских грађана. Они остају посвећени путу рата. Тешко да је у Европи остала иједна влада која може да им се супротстави. Мађарска је изузетак", нагласио је Орбан.

Он је навео да је Будимпешта у посљедњих неколико година научила како да се заузме за себе.

"Ми смо током финансијске кризе одабрали економију засновану на раду и модел који користи породицама умјесто мјера штедње. Током мигрантске кризе, затворили смо границе и задржали илегалне мигранте ван земље. Од почетка рата, учинили смо све могуће да држимо Мађарску изван сукоба и његовог финансирања", подсјетио је Орбан, уз напомену да Брисел неће дозволити да то све мирно прође, што доказује јучерашње представљање новог плана за финансирање Кијева.

Орбан је навео да Будимпешта због тога покреће петицију на државном нивоу, те да ће Мађарска поново да одоли притиску из Брисела.

"Вјерујемо да се одлуке о рату, миру и нашој будућности морају доносити уз подршку и укљученост нашег народа. Такав став ћемо јасно представити Европи и свијету", додао је Орбан.

Тагови:

Русија

Виктор Орбан

Украјина

Брисел

Коментари (1)
