Расту цијене некретнина, прате их и кирије

У трећем кварталу 2025. године цијене кућа у Европској унији су порасле за 5,5 одсто, док су станарине повећане за 3,1 одсто, у поређењу с трећим кварталом 2024. године.
У поређењу с другим кварталом 2025., цијене кућа порасле су за 1,6, а станарине за 0,9 одсто, показују подаци које је објавио Евростат.
Цијене кућа и станарине у ЕУ имале су сличан тренд између 2010. и другог квартала 2011., али су се од тада развијале различито. Док су станарине расле постепено, цијене кућа су слиједиле промјењив образац, комбинујући периоде пада, стагнације и брзог раста.
Током посљедње деценије, између 2015. и трећег квартала 2025., цијене кућа у ЕУ порасле су за 63,6 одсто, а станарине за 21,1 одсто.
Што се тиче националних података, поређењем трећег квартала 2025. с 2015. годином, цијене кућа порасле су више од станарина у 25 земаља ЕУ за које су доступни подаци.
У том периоду цијене кућа су се скоро утростручиле у Мађарској (+275 одсто) и скоро удвостручиле удвостручиле у 11 земаља, с највећим повећањима у Португалу (+169 одсто), Литванији (+162 одсто) и Бугарској (+156 одсто). Финска је била једина земља у којој су цијене кућа опале (-2 одсто).
У истом периоду станарине су порасле у свих 27 земаља ЕУ, с највећим растом у Мађарској (+107 одсто), затим у Литванији (+85 одсто), Словенији (+76 одсто), Пољској (+75 одсто) и Ирској (+74 одсто).
