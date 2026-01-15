Logo
Тешка бламажа Реал Мадрида: Из Купа краља их избацио друголигаш Албасете

Извор:

АТВ

15.01.2026

07:24

Коментари:

0
Играчи Реал Мадрида реагују након што је Албасете постигао свој други гол током утакмице осмине финала Купа краља између Албасетеа и Реал Мадрида, у Албасетеу, Шпанија, у сриједу, 14. јануара 2026.
Фото: Tanjug/AP/Jose Breton

Реал Мадрид је елиминисан из Купа краља након што су изгубили од друголигашке екипе Албасете резултатом 3:2.

Нова бламажа краљевског клуба након пораза од Барселоне није друго чекала на реализацију. Друголигаш Албасете избацио је Реал Мадрид у осмини финала Купа краља након драматичне побједе 3:2. Албасете је тим који игра другу лигу Шпаније и налазе се на 17. позицији.

Екипу је са клупе предводио нови тренер Алваро Арбелоа који је замијенио Ћабија Алонса, али није ишло све по плану.

Ток меча

Албасете је искористио то што је Реал уздрман, поготово након пораза од Барселоне у финалу Суперкупа Шпаније.

Шок за Реал у 42. минути синоћње утакмице.

Добра акција Албасетеа, Лазо асистира, а Вилар погађа за 1:0 и велико славље домаћина.

Ипак, Реал се брзо враћа, а у трећој минути судијске надокнаде првог полувремена млади 18-годишњи Франко Мастантуоно погађа за 1:1.

У другом полувремену велика борба на терену.

Реал није успио да озбиљније угрози гол домаћина који је синоћ играо јако добро.

У 82. минути нова експлозија домаћих навијача и нови шок за Реал. Још једна лијепа акција Албасетеа коју крунише Бетанкор голом за 2:1.

У првој минути судијске надокнаде времена, Гарсија постиже гол за 2:2 и спашава Реал бламаже, али само на кратко.

У петом минуту судијске надокнаде Бетанкор постиже свој други гол за 3:2, побједу Албацетеа и пласман у четвртину финала Купа Крлаја, те велики шок за Реал Мадрид.

Куп краља, осмина финала:

Албасете - Реал Мадрид 3:2

