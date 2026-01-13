Logo
Постао први геј професионални фудбалер у историји, сад тврди да су га због тога отјерали из клуба!

13.01.2026

09:58

Фото: АТВ

Џошуа Кавало, фудбалер који је ушао у историју као први активни професионални играч који се јавно декларисао као хомосексуалац, изнио је тешке оптужбе на рачун свог бившег клуба.

Како тврди, избачен је из тима због, како наводи, „унутрашње хомофобије“ унутар клуба Аделејд јунајтед, који је напустио у мају прошле године, прије него што је недавно потписао за енглески Стамфорд.

Кавало је свјетску пажњу привукао још 2021. године, када је путем емотивног видео-снимка јавно признао да је геј, што је изазвало лавину реакција широм фудбалског свијета. Сада, неколико година касније, одлучио је да проговори о разлозима због којих је, према његовим ријечима, скрајнут у претходном клубу.

У објави на Инстаграму, Кавало је навео да му је било потребно вријеме да схвати шта се заправо догодило током његовог боравка у Аделејд јунајтеду, али је истакао да се огласио јер сматра да навијачи заслужују истину.

- Тешко ми је прихватити када сам схватио да је мој клуб хомофобичан. Био сам љут јер су људи мислили да сам ван терена због повреда, а у стварности ме је на клупи држала интерна хомофобија - написао је Кавало.

Аделејд јунајтед је брзо реаговао на ове оптужбе и категорички их одбацио. Портпарол клуба нагласио је да сексуална оријентација никада није била фактор у доношењу спортских одлука.

- Све одлуке на терену које се односе на одабир тима доносе се искључиво на фудбалским теренима - наводи се у званичном саопштењу клуба.

Такође, из клуба поручују да су разочарани Кавалловим тврдњама и да се залажу за инклузивно окружење.

- Аделејд јунајтед је одувијек био посвећен стварању инклузивног окружења за играче, особље и навијаче, и остајемо поносни на наш континуирани рад на промоцији инклузије у фудбалу - рекао је портпарол клуба, преноси Би-Би-Си.

(Телеграф.рс)

