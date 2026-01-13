Сензација – ПСЖ избачен из Купа Француске!

Извор:
13.01.2026
Фудбалери Пари Сен Жермена елиминисани су већ у шеснаестини финала Купа Француске што, само по себи, представља праву сензацију тамошњег фудбала.
"Џелат" првака Европе био је градски ривал, Париз ФЦ, чији је стадион удаљен од "Парка принчева" само неколико метара.
Интересантно, ова два тима су на истом мјесту играла прије осам дана меч Лиге 1 и тада су "свеци" славили са 2:1, да би сада мање познати тим из "града свјетлости" био бољи минималним резултатом – 0:1.
Једини гол на мечу постигао је Џонатан Иконе, нападач који је принудно ушао у игру у 40. минуту, умјесто повријеђеног Горија.
Иконе је у 74. минуту, на додавање Кебала, донио гостима предност, на коју ПСЖ није имао одговор.
Иако је Луис Енрике на терену имао Хвичу Кварачелију, Бредлија Барколу, Гонзала Рамоса, Фабијана Руиса, Витињу, од 65. минута и Усмана Дембелеа и Дезире Дуеа, нико није умео да пронађе пут до мреже.
Зато је ПСЖ испао на раном степенику и остаће без трофеја који је прошле године подигао.
