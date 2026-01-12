Logo
Large banner

Милан мора донијети одлуку о Модрићу

12.01.2026

14:00

Коментари:

0
Милан мора донијети одлуку о Модрићу
Фото: Tanjug/AP/Antonio Calanni

Лука Модрић љета је у Милану, гд‌је је након 15 година прешао из Реал Мадрида као слободан играч. Хрватски везњак хит је међу тамошњим навијачима, медијима и струком који га сматрају једним од најзаслужнијих за то што Милан ове сезоне напада титулу првака.

Нова будућност

Енглески портал Трибуна писао је о његовој будућности. "Управа Милана фокусирана је на зимски прелазни рок, а Росонери су и даље у пуном јеку утрке за скудето. Тренер Масимилијано Алегри већ је дао јасне упуте какви су играчи потребни како би се појачала момчад уочи другог дијела сезоне. Истодобно се размишља и о будућности те плановима за љето. Једна од најважнијих одлука која би ускоро требала доћи на ред тиче се Луке Модрића", стоји у тексту.

Милан има могућност продужења

"Бивши везњак Реал Мадрида потписао је с Миланом једногодишњи уговор до 2026., уз опцију продуљења до 2027. На крају ће одлука о могућем продуљењу за још једну годину понајприје овисити о самом хрватском плејмејкеру.

Освајач Златне лопте из 2018. изразио је велико задовољство искуством у дресу Росонера, а очекује се да ће одлуку донијети овог прољећа након разговора с клубом. За сада Милан има све разлоге вјеровати да ће моћи уживати у Модрићевим квалитетима на терену и до 2027. године", додаје Трибуна.

Неколико талијанских инсајдера јавља да је спортски директор Игли Таре разговарао с Модрићем и да усмени договор око тога да ће продужити уговор већ постоји. Ипак, Таре је за викенд дао велики интервју у којем не спомиње ништа о Модрићеву уговору.

Подијели:

Тагови:

Лука Модрић

fudbal

AC Milan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шејк Милтон мора на операцију

Кошарка

Шејк Милтон мора на операцију

3 ч

0
Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени

Србија

Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени

3 ч

0
Током нереда убијен генерал иранске полиције

Свијет

Током нереда убијен генерал иранске полиције

3 ч

0
Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

Савјети

Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

3 ч

0

Више из рубрике

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

Фудбал

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

8 ч

0
Погледајте све голове са спектакла из Џеде: Барселона још једном освојила Суперкуп

Фудбал

Погледајте све голове са спектакла из Џеде: Барселона још једном освојила Суперкуп

8 ч

0
Фудбалери Слоге и Радничког

Фудбал

Фудбалери Радника и Слоге почели припреме за наставак сезоне

20 ч

0
Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

Фудбал

Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

04

Испробајте руски трик за гријање ногу: Стварно помаже

17

03

Митрополит Хризостом: Церићеве идеје подсјећају на идеологију НДХ

16

55

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

16

54

Истраживачи открили начин да пробуде ћелије које уништавају рак

16

44

Древни обичај код Срба: Шта је василица и зашто се прави баш за Мали Божић?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner