Милан мора донијети одлуку о Модрићу

Лука Модрић љета је у Милану, гдје је након 15 година прешао из Реал Мадрида као слободан играч. Хрватски везњак хит је међу тамошњим навијачима, медијима и струком који га сматрају једним од најзаслужнијих за то што Милан ове сезоне напада титулу првака.
Енглески портал Трибуна писао је о његовој будућности. "Управа Милана фокусирана је на зимски прелазни рок, а Росонери су и даље у пуном јеку утрке за скудето. Тренер Масимилијано Алегри већ је дао јасне упуте какви су играчи потребни како би се појачала момчад уочи другог дијела сезоне. Истодобно се размишља и о будућности те плановима за љето. Једна од најважнијих одлука која би ускоро требала доћи на ред тиче се Луке Модрића", стоји у тексту.
"Бивши везњак Реал Мадрида потписао је с Миланом једногодишњи уговор до 2026., уз опцију продуљења до 2027. На крају ће одлука о могућем продуљењу за још једну годину понајприје овисити о самом хрватском плејмејкеру.
Освајач Златне лопте из 2018. изразио је велико задовољство искуством у дресу Росонера, а очекује се да ће одлуку донијети овог прољећа након разговора с клубом. За сада Милан има све разлоге вјеровати да ће моћи уживати у Модрићевим квалитетима на терену и до 2027. године", додаје Трибуна.
Неколико талијанских инсајдера јавља да је спортски директор Игли Таре разговарао с Модрићем и да усмени договор око тога да ће продужити уговор већ постоји. Ипак, Таре је за викенд дао велики интервју у којем не спомиње ништа о Модрићеву уговору.
