Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени

12.01.2026

13:44

Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени
Фото: Танјуг

Полиција је данас ухапсила С.К. (40) због сумње да је ноћас у Сурчину убио 42-годишњег мушкарца, сазнаје Тан‌југ.

Он је осумњичен за извршење кривичног дјела убиство.

У Сурчину је јутрос око 8.30 сати пронађено тијело 42-годишњег мушкарца.

Према првим информацијама, на тијелу мушкарца су били видљиви подливи, а сумња се да је смрт наступила насилно.

Иран протести

Свијет

Током нереда убијен генерал иранске полиције

Како преносе медији, полицију је позвао мушкарац који је претходну ноћ био са преминулим мушкарцем у кући.

Тијело мушкарца послато је у Институт за судску медицину на обдукцију како би био утврђен његов идентитет, као и тачан узрок смрти.

Убиство

Surčin

