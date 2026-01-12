Пронађено тијело мушкарца, ухапшен осумњичени

12.01.2026
Полиција је данас ухапсила С.К. (40) због сумње да је ноћас у Сурчину убио 42-годишњег мушкарца, сазнаје Танјуг.
Он је осумњичен за извршење кривичног дјела убиство.
У Сурчину је јутрос око 8.30 сати пронађено тијело 42-годишњег мушкарца.
Према првим информацијама, на тијелу мушкарца су били видљиви подливи, а сумња се да је смрт наступила насилно.
Како преносе медији, полицију је позвао мушкарац који је претходну ноћ био са преминулим мушкарцем у кући.
Тијело мушкарца послато је у Институт за судску медицину на обдукцију како би био утврђен његов идентитет, као и тачан узрок смрти.
