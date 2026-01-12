Logo
Large banner

"Срби ће увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио"

Извор:

СРНА

12.01.2026

12:46

Коментари:

0
"Срби ће увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио"
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас да ће Срби увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио, као и рођендан Српске.

"Српски војник је, без обзира у каквим условима је био, увијек славио крсну славу и Божић. Божић код православаца изазива једно дивљење и традицију", рекао је Минић новинарима у бањалучкој касарни "Козара", гдје је присуствовао божићном пријему.

Премијер је захвалио замјенику министра одбране у Савјету министара Александру Гогановићу и команди Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука на традиционалном одржавању овог пријема.

Божићни пријем су организовали замјеник министра одбране БиХ Александар Гогановић и Канцеларија православног душебрижништва Министарства одбране у Савјету министара.

Пријему су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, в. д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Владе Саво Минић и предсједник СНСД-а Милорад Додик, као и домаћин пријема Александар Гогановић.

Подијели:

Таг:

Саво Минић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Хелез приватизовао функцију министра одбране, и то ће бити уређено

Република Српска

Додик: Хелез приватизовао функцију министра одбране, и то ће бити уређено

52 мин

1
Селак: Очекујемо да ће Уставни суд БиХ одбацити захтјев за оцјену уставности Владе Српске

Република Српска

Селак: Очекујемо да ће Уставни суд БиХ одбацити захтјев за оцјену уставности Владе Српске

1 ч

0
РХМЗ: Стиже промјена времена у Српску

Друштво

РХМЗ: Стиже промјена времена у Српску

1 ч

0
У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

Република Српска

У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

1 ч

0

Више из рубрике

Додик: Хелез приватизовао функцију министра одбране, и то ће бити уређено

Република Српска

Додик: Хелез приватизовао функцију министра одбране, и то ће бити уређено

52 мин

1
Селак: Очекујемо да ће Уставни суд БиХ одбацити захтјев за оцјену уставности Владе Српске

Република Српска

Селак: Очекујемо да ће Уставни суд БиХ одбацити захтјев за оцјену уставности Владе Српске

1 ч

0
У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

Република Српска

У касарни "Козара" традиционални пријем поводом Божића: Присуствују званичници Српске

1 ч

0
Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

Република Српска

Станивуковић има новог одборника, хапшен због сумње да је запалио ауто предсједнику Скупштине Рогатица

2 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Ове собне биљке одлично подносе хладноћу

13

17

Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан

13

15

Зашто неки људи не уживају у музици?

13

11

Бањалучки суд изрекао 150 година затвора за диловање дроге!

13

06

Јача "звијер" над Русијом која ускоро долази код нас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner