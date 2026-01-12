"Срби ће увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио"

Извор:
СРНА
12.01.2026
12:46
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас да ће Срби увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио, као и рођендан Српске.
"Српски војник је, без обзира у каквим условима је био, увијек славио крсну славу и Божић. Божић код православаца изазива једно дивљење и традицију", рекао је Минић новинарима у бањалучкој касарни "Козара", гдје је присуствовао божићном пријему.
Премијер је захвалио замјенику министра одбране у Савјету министара Александру Гогановићу и команди Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука на традиционалном одржавању овог пријема.
Божићни пријем су организовали замјеник министра одбране БиХ Александар Гогановић и Канцеларија православног душебрижништва Министарства одбране у Савјету министара.
Пријему су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, в. д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Владе Саво Минић и предсједник СНСД-а Милорад Додик, као и домаћин пријема Александар Гогановић.
