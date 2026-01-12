Селак: Очекујемо да ће Уставни суд БиХ одбацити захтјев за оцјену уставности Владе Српске

Извор:
АТВ
12.01.2026
12:11
Министар правде Републике Српске Горан Селак изјавио је да очекује да Уставни суд БиХ одбаци захтјев за оцјену уставности Владе Републике Српске, због, како наводи, очигледних разлога који се тичу досадашње праксе и разлога ненадлежности.
“Први разлог је што Уставни суд БиХ нема, нити је у досадашњој пракси имао, надлежност за одлучивање о избору влада ентитета. Ријеч је о искључивој надлежности уставних судова ентитета, у овом случају Уставног суда Републике Српске. Уставни суд БиХ је у својим ранијим одлукама потврдио усклађеност Устава Републике Српске са Уставом БиХ”,рекао је министар Селак.
Он је навео да је други разлог за одбацивање захтјева, као недопуштеног и питање основа на којем се заснива сам захтјев.
“У захтјеву се позива на кривичну пресуду Милораду Додику, тада предсједнику Републике Српске, и наводно непостојање права на именовање мандатара. Међутим, питање извршења кривичних пресуда, правних посљедица и евентуалних посљедица у правном поретку није у надлежности Уставног суда, већ у искључивој надлежности редовних судова, и то оног који је донио правоснажну пресуду, као и оног који је евентуално задужен за извршење”, прецизирао је министар Селак.
Према његовим ријечима, ради се и о правном питању разлике између правоснажности и извршности кривичне пресуде, што се у самом захтјеву избјегава поменути, па је и то додатни разлог за његову недопуштеност.
“Влада Републике Српске је легално изабрана. Мандатар, а касније и предсједник Владе је легално именован и изабран, те је једино очекивање да Уставни суд донесе одлуку о недопуштености захтјева и евентуално упути подносиоца захтјева на надлежни суд, а то је Уставни суд Републике Српске”, истакао је министар Селак.
Министар Селак је поручио да би свака другачија одлука представљала коначно рушење Уставног суда Босне и Херцеговине.
