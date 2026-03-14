Старији грађани насјели на лажи, остали без скоро 100.000 евра

Полиција у Ријеци поднијела је кривичну пријаву против 63-годишњег држављанина Украјине осумњиченог да је преварио троје старијих особа, уверивши их да је члану њихове породице потребна хитна и скупа операција и на тај начин их оштетио за готово 100.000 евра, саопштила је Полицијска управа приморско-горанска.
Полиција је спровела криминалистичко истраживање над осумњиченим због сумње да је починио три кривична дјела преваре, преноси Хина.
Претходно је Оперативно-комуникациони центар полиције примио више дојава грађана о телефонским позивима у којима се оштећенима лажно приказивало да је члановима њихове породице потребна хитна и скупа медицинска операција.
Искористивши такву заблуду, осумњичени је током марта на подручју Ријеке од оштећених преузимао новац и накит. Преваром су оштећена три хрватска држављанина старости 79, 81 и 83 године.
Укупна материјална штета процјењује се на готово 100.000 евра.
Током криминалистичког истраживања код осумњиченог је пронађен дио предмета кривичног дјела, односно новац и накит, навела је полиција.
