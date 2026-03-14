Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба

14.03.2026
Током раних јутарњих сати на магистралном путу Никшић - Плужине дошло је до тешке саобраћајне незгоде када је у мјесту Брезна возило са БиХ таблицама слетило са пута у дубоку провалију.
"У возилу је био брачни пар са бебом. Сви су тешко повријеђени. Родитељи се налазе у болници у Никшићу, док је беба превезена у Клинички центар Цене Горе", потврђено је у никшићкој болници.
До незгоде је дошло око 6 сати јутрос, а на терену су интервенисали и ватрогасци-спасиоци, преноси Информер.
