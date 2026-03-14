Logo
Large banner

Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба

Аутор:

АТВ

14.03.2026

13:20

Коментари:

0
Ауто са бх таблицама завршило у провалији: Међу повријеђенима и беба
Фото: Pixabay

Током раних јутарњих сати на магистралном путу Никшић - Плужине дошло је до тешке саобраћајне незгоде када је у мјесту Брезна возило са БиХ таблицама слетило са пута у дубоку провалију.

"У возилу је био брачни пар са бебом. Сви су тешко повријеђени. Родитељи се налазе у болници у Никшићу, док је беба превезена у Клинички центар Цене Горе", потврђено је у никшићкој болници.

До незгоде је дошло око 6 сати јутрос, а на терену су интервенисали и ватрогасци-спасиоци, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

Уз помоћ ових трикова сребрни накит ће сијати као нов

Без личне карте нема ни пића: Казне до 40.000 евра за продају алкохола

У Кочанима сјећање на трагични пожар у дискотеци: Погинуле 63 особе

Пијан и без возачке претицао колону: Возач из БиХ кажњен са 2.000 евра

У основним и средњим школама у Хрватској забрањени мобилни телефони

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner