Протест у Сарајеву, грађани траже одговорност власти због трамвајске несреће

Извор:
СРНА
14.03.2026
13:05
Неколико десетина грађана протестовало је данас у Сарајеву, тражећи одговорност власти због трамвајске несреће у којој је студент из Брчког Ердоан Моранкић смртно страдао, а четири лица повријеђена, од којих једна дјевојка теже.
Грађани траже да се спроведе независна истрага о трамвајској несрећи уз информисање јавности о њеним резултатима и да се обезбиједи сигуран јавни превоз.
Савјети
Уз помоћ ових трикова сребрни накит ће сијати као нов
Ово су десети протести по реду, а грађани су поручили да ће остати истрајни у борби против неправде.
Након окупљања испред Земаљског музеја, грађани су прошетали Сарајевом.
Трамвајска несрећа догодила се 12. фебруара, а приликом искакања трамваја из шина Моранкић је погинуо на трамвајској станици.
Једини осумњичени у истрази о несрећи јесте возач трамваја.
