Протест у Сарајеву, грађани траже одговорност власти због трамвајске несреће

СРНА

СРНА

14.03.2026

13:05

Фото: Klix video/Screenshot

Неколико десетина грађана протестовало је данас у Сарајеву, тражећи одговорност власти због трамвајске несреће у којој је студент из Брчког Ердоан Моранкић смртно страдао, а четири лица повријеђена, од којих једна дјевојка теже.

Грађани траже да се спроведе независна истрага о трамвајској несрећи уз информисање јавности о њеним резултатима и да се обезбиједи сигуран јавни превоз.

Ово су десети протести по реду, а грађани су поручили да ће остати истрајни у борби против неправде.

Након окупљања испред Земаљског музеја, грађани су прошетали Сарајевом.

Трамвајска несрећа догодила се 12. фебруара, а приликом искакања трамваја из шина Моранкић је погинуо на трамвајској станици.

Једини осумњичени у истрази о несрећи јесте возач трамваја.

