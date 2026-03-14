Слаб тренд на глобалном тржишту: Пале цијене злата

Цијене злата пале су у петак за 20.61 долара на 1,714.92 долара по 10 грама у односу на 1,735.53 долара у четвртак због слабог тренда на глобалним тржиштима.

Цијене жутог метала повукле су се другу седмицу заредом, изгубивши готово 1.50 одсто на међународним тржиштима и тргујући се испод 5.100 долара по унци, док је индекс долара скочио изнад 100 бодова.

Индекс долара порастао је у односу на шест главних страних валута, укључујући евро, јапански јен, британску фунту, канадски долар, шведску круну и швајцарски франак. Усред растућих глобалних превирања и жестоких ратова који подстичу раст цијена сирове нафте, инвеститори се све више кладе на долар него на злато.

Друштво Појачана фреквенција возила на овим граничним прелазима

Слично томе, сребро је пало на 2,818.48 долара по килограму у односу на 2,903.01 долара, према подацима Индијског удружења произвођача злата и накита.

На “MCX” је цијена злата за испоруку у априлу пала за 1.26 долара на 1,733.93 долара по 10 грама, док је цијена јунског уговора у петак пала за 3.09 на 1,780.55 долара, наводи “TheHinduBusinessLine“.