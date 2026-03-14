Слаб тренд на глобалном тржишту: Пале цијене злата

Аутор:

АТВ

14.03.2026

12:45

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Цијене злата пале су у петак за 20.61 долара на 1,714.92 долара по 10 грама у односу на 1,735.53 долара у четвртак због слабог тренда на глобалним тржиштима.

Цијене жутог метала повукле су се другу седмицу заредом, изгубивши готово 1.50 одсто на међународним тржиштима и тргујући се испод 5.100 долара по унци, док је индекс долара скочио изнад 100 бодова.

Индекс долара порастао је у односу на шест главних страних валута, укључујући евро, јапански јен, британску фунту, канадски долар, шведску круну и швајцарски франак. Усред растућих глобалних превирања и жестоких ратова који подстичу раст цијена сирове нафте, инвеститори се све више кладе на долар него на злато.

Слично томе, сребро је пало на 2,818.48 долара по килограму у односу на 2,903.01 долара, према подацима Индијског удружења произвођача злата и накита.

На “MCX” је цијена злата за испоруку у априлу пала за 1.26 долара на 1,733.93 долара по 10 грама, док је цијена јунског уговора у петак пала за 3.09 на 1,780.55 долара, наводи “TheHinduBusinessLine“.

