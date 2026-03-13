Док цијене у свијету дивљају, ево колико кошта гориво у Русији

Данијел Симић, предсједник Удружења новинара Републике Српске, каже за РТРС да су се на форуму више пута дотакли актуелног рата на Блиском истоку.

У име Министарства енергетике и рударства Републике Српске говорио је Милован Пеулић, а Форуму присуствује и министар за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.

- Оно што се из Москве одмах види јесте да је просјечна плата у Републици Српској 1.593 КМ и да се на почетку овог најновијег рата на Блиском истоку за тај износ могло купити око 710 литара бензина. Данас се може купити негдје око 180 литара мање, зависно од цијена на пумпама - каже Симић.

Додаје да такав проблем не постоји у Руској Федерацији.

- Овдје је цијена литра дизела, дакле најскупља коју сам успио да пронађем, око марку и седамдесет, бензина око марку и по, аутогаса око осамдесет пфенига и тако даље, што најбоље говори о економским перспективама које би наша земља могла добити продубљивањем економске сарадње с Руском Федерацијом, посебно у свјетлу овог најновијег рата између Сједињених Америчких Држава и Израела, с једне, и Исламске Републике Иран, с друге стране - истиче Симић.

Он каже да је сасвим сигурно да Сједињене Америчке Државе немају озбиљан механизам да обезбиједе поуздан и безбједан, сталан поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз и да се, без обзира на то шта говоре њихови политичари, то неће десити у најскорије вријеме, а енергетска криза ће се само захуктавати.

- Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп у том смислу изнио је двије ствари, од којих је једна прилично занимљива. Предложио је да ратни бродови америчке морнарице прате танкере из Персијског залива кроз Ормуски мореуз и даље ка свјетским морима и тржиштима. То је метода из деветнаестог и двадесетог вијека, која је можда тада била могућа, али у двадесет првом вијеку више није. На сличан начин је Руска Федерација остварила потпуну превласт на Црном мору у односу на оружане снаге Украјине и њихову морнарицу, која фактички више и не постоји. Међутим, ту предност није могуће у потпуности капитализовати, јер се појавио велики број поморских дронова - и надводних и подводних - каже Симић.

Као што је појава дронова у ваздуху, посебно дронова камиказа, каже Симић, измијенила начин употребе оклопних јединица, слична промјена догодила се и на мору.

- Због тога Сједињене Америчке Државе у најскорије вријеме неће бити у могућности да обезбиједе слободан проток кроз Ормушки мореуз без сагласности Ирана, што ће додатно повећати цијене нафте. Управо због таквих околности, прије неколико дана могли смо чути нешто што је до сада звучало као научна фантастика. Амерички предсједник Доналд Трамп предложио је и другу ствар - укидање одређених санкција Русији - каже Симић.

Он сматра да је потпуно јасно да предсједник Сједињених Америчких Држава не жели да се тој земљи понови оно што се догодило Европској унији након избијања рата у Украјини, када су уведене санкције Руској Федерацији, што је довело до губитка тржишта, пада индустријске производње и економске кризе.

- Да се то не би десило, Трамп је, према тим наводима, спреман чак и на непосредну куповину нафте из Русије. Таква изјава, да ће се укидати санкције Русији, прије само неколико седмица била би доживљена као потпуно неприхватљива и изазвала би велику буру у западним медијима. Међутим, данас се чини као да се тамошњи новинари понашају као да нису добро ни чули шта је Трамп рекао - каже Симић.

Он истиче да се најава свега тога у Русији тумачи прилично мирно.

- У Москви нема неког претјераног тријумфализма, што се уклапа у руску уздржаност и очекивање резултата онога што они називају "духом Анкориџа", односно могућношћу да се политичка и економска правила у свијету поново заснивају на чврстим договорима великих сила, а не на ад хок одлукама и тренутним односима моћи, како је то случај у свијету који је тренутно захваћен бројним ратовима - закључује Симић.