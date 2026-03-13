Logo
Large banner

Детаљи тешке несреће у БиХ: Има повријеђених, реаговали Хитна и ватрогасци

Аутор:

АТВ

13.03.2026

22:02

Коментари:

0
Несрећа Груде
Фото: Груде онлајн

Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се у петак у 18:33 сати догодила у мјесту Поцрте код Груда.

Портпарол Управе полиције МУП-а ЗХК Марко Баножић потврдио је за портал "Јабука.тв" да су у несрећи учествовали И.Ш. (2003.) из Груда с возилом марке “Форд” БиХ регистарских ознака и З.Ш. (1961.) из Груда с возилом марке “Опел” хрватских регистарских ознака.

Хроника

У наведеној незгоди тјелесне повреде задобили су возачи И.Ш. и З.Ш, а на возилима је настала већа материјална штета.

Увиђај су извршили полицијски службеници ПУ Груде који подузимају и све друге потребне мјере и радње у складу са Законом о безбједности саобраћаја у ЗХК.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Grude

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner