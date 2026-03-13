Детаљи тешке несреће у БиХ: Има повријеђених, реаговали Хитна и ватрогасци

Аутор:АТВ
13.03.2026
22:02
Коментари:0
Двије особе повријеђене су у тешкој саобраћајној несрећи која се у петак у 18:33 сати догодила у мјесту Поцрте код Груда.
Портпарол Управе полиције МУП-а ЗХК Марко Баножић потврдио је за портал "Јабука.тв" да су у несрећи учествовали И.Ш. (2003.) из Груда с возилом марке “Форд” БиХ регистарских ознака и З.Ш. (1961.) из Груда с возилом марке “Опел” хрватских регистарских ознака.
У наведеној незгоди тјелесне повреде задобили су возачи И.Ш. и З.Ш, а на возилима је настала већа материјална штета.
Увиђај су извршили полицијски службеници ПУ Груде који подузимају и све друге потребне мјере и радње у складу са Законом о безбједности саобраћаја у ЗХК.
