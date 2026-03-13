Професор из Бањалуке осуђен због педофилије

АТВ

13.03.2026

17:09

Миленко Савичић из Бањалуке осуђен је у Основном суду у Бијељини на годину дана затвора и 3.000 КМ новчане казне због кривичног дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета и кривичног дјела упознавање дјетета са порнографијом.

Oва информација потврђена је из Основног суда у Бијељини.

Дивља свиња у тржном центру

Свијет

Дивља свиња направила пометњу у тржном центру (ВИДЕО)

Пресуда је изречена 2. марта, након што је, како нам је потврђено из суда, Савичић склопио споразум о признању кривице са Окружним јавним тужилаштвом у Бијељини.

"У предмету против оптуженог Миленка Савичића, овај суд је 2. марта донио пресуду којом је оптужени оглашен кривим за кривична дјела искориштавање компјутерске мреже или комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета из члана 178. став 2. Кривичног законика РС и кривично дјело упознавање дјеце са порнографијом из члана 177. став 1. Кривичног законика РС, те је осуђен на казну затвора у трајању од једне године и новчану казну у износу од 3.000 КМ", наводeи из Основног суда у Бијељини за портал "Српска инфо".

rotacija policija rs mup rs

Хроника

Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору

Детаљи пресуде, као ни оптужница, нису јавно објављени.

Ухапшен у акцији "Карика"

Подсјећамо, Савичић је ухапшен 3. децембра у наставку акције “Карика”, након што је дошао у Бијељину на договорени састанак са малољетном жртвом, гдје су га, умјесто жртве, дочекали полицијски службеници Јединице за високотехнолошки криминалитет Управе криминалистичке полиције МУП РС.

Влада Републике Српске

Друштво

Отворене пријаве за бањску рехабилитацију: Огласило се Министарство

Након хапшења, тада је из Основног суда у Бијељини саопштено да је суд, приликом одређивања једномјесечног притвора, утврдио да је доказано постојање основане сумње да је осумњичени починио кривична дјела на начин што је, како су навели, комуницирао са профилом који га је упорно обавјештавао да има 14 година и да иде у школу, да је слао упорно фотографије сексуалног и порнографског садржаја, тражећи да и њему тај профил шаље такве фотографије и договарајући контакт гдје је и дошао у Бијељину када је ухапшен.

Савичић је иначе био запослен у Средњошколском центру у Лакташима.

Средњошколски центар је, након његовог хапшења, раскинуо уговор о раду.

Прије неколико година, био је и директор једне основне школе у Бањалуци.

