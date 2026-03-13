Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору

Аутор: АТВ
13.03.2026
16:56
Студент Поморског факултета у Котору, младић (19) из Билеће пао је са четвртог спрата Студентског дома у том граду.
Према првим информацијама са терена, младић је тешко повријеђен и транспортован у Клинички центар Црне Горе и животно је угрожен.
Како се наводи, младић је, из за сада непознатих разлога, пао са прозора на кров.
Све околоности које су довеле до ове незгоде биће утврђене даљом истрагом, а према првим незваничним информацијама није ријеч о покушају самоубиства.
Полиција спроводи увиђај на лицу мјеста, а испитују се студенти који су били свједоци догађаја, преноси Телеграф.
