Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору

АТВ

13.03.2026

16:56

Бруцош (19) из Српске пао са четвртог спрата Студентског дома у Котору
Студент Поморског факултета у Котору, младић (19) из Билеће пао је са четвртог спрата Студентског дома у том граду.

Према првим информацијама са терена, младић је тешко повријеђен и транспортован у Клинички центар Црне Горе и животно је угрожен.

Како се наводи, младић је, из за сада непознатих разлога, пао са прозора на кров.

Све околоности које су довеле до ове незгоде биће утврђене даљом истрагом, а према првим незваничним информацијама није ријеч о покушају самоубиства.

Полиција спроводи увиђај на лицу мјеста, а испитују се студенти који су били свједоци догађаја, преноси Телеграф.

