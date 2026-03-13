Путник давио возача аутобуса: Драма у Бањалуци на петак 13.

Аутор:АТВ
13.03.2026
16:49
Коментари:0
Возач "Алдемо турса", који вози на линији Бањалука - Рекавице, нападнут је данас, 13. марта, док је био за воланом, када је мушкарац физички насрнуо на њега и у току вожње га почео давити.
Како кажу саговорници портала "Независне", возачу је пружена љекарска помоћ, а случај је пријављен полицији, која је привела мушкарца.
Хроника
Аутомобил слетио са пута: Љекари се боре за живот повријеђених
Инцидент се десио јутрос, око седам часова, а у аутобусу су у том тренутку била и дјеца која су се много уплашила.
Из "Алдемо турса" су за "Независне" потврдили да је њихов возач јутрос физички нападнут те да је путник који редовно користи ову, али и друге линије приградског превоза пријављен полицији.
"Око седам часова наш дугогодишњи возач позвао је и пријавио да је физички нападнут док је возио. Прво је вербално нападнут, а затим је путник насрнуо на њега. У аутобусу јесте било дјеце која су се препала за његову, али и своју безбједност, али је возач зауставио возило", рекли су из овог предузећа.
Како су навели, у питању је путник који је и раније правио проблеме возачима, али све се завршавало на вербалном нападу, до момента док није угрозио како њиховог радника, тако и безбједност свих путника у возилу.
Хроника
АТВ открива детаље пљачке коцкарнице: Познато ко је ухапшен и колико новца је украдено
Возач је позвао надређене који су покушали телефонски смирити ситуацију те је успио да довезе аутобус до главне станице у Лазареву, докле је путовао и његов нападач.
"Будући да смо о свему обавијестили полицију, они су у Лазареву привели осумњиченог. Наш радник је саслушан те му је пружена љекарска помоћ, јер је имао повреде. Збринут је и неко вријеме неће радити", рекли су из ове фирме.
Како су навели, нападач нема конкретан проблем са превозником нити са возачем, али често негодује возачима и редовно се вози како у овом, тако и у другим аутобусима.
Бања Лука
Поново потоп у Бањалуци: Шахтови попут гејзира
"Имали смо притужбе од више возача на тог мушкарца и надамо се да ће надлежни урадити свој посао како се сличне ситуације не би дешавале нити угрозила било чија безбједност", рекли су из овог предузећа.
Додали су да су, након инцидента имали позиве и од родитеља чија су дјеца била у аутобусу, а која су веома уплашена.
"Отац је звао и рекао да му је дијете било уплакано и уплашено те га је интересовало да ли смо ми пријавили случај надлежним органима или да они предузму нешто", рекао је саговорник из "Алдемо турса".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
35
18
34
18
27
18
20
18
06
Тренутно на програму