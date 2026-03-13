Поново потоп у Бањалуци: Шахтови попут гејзира

13.03.2026
16:38
Невријеме које је захватило Бањалуку у послијеподневним сатима поново је направило велике проблеме у дијеловима града.
Поједине улице биле су потпуно под водом, што је у великој мјери отежало саобраћај.
У насељу Ада вода је избијала из шахтова, попут гејзира, а возачи су у невјерици снимали ове призоре.
Пумпаши у Српској папрено кажњени: Десетине њих нису поштовали ограничење маржи
Неки возачи упозорили су, у групама за размјену информација о стању на путевима, да у неким улицама нема шахтова.
Учесници у саобраћају се позивају на опрез и да вожњу прилагоде стању на путевима.
