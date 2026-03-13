АТВ открива детаље пљачке коцкарнице: Познато ко је ухапшен и колико новца је украдено

Аутор:

Огњен Матавуљ

13.03.2026

16:41

Слађан Станојевић (29) из Дервенте ухапшен је због сумње да је рано јутрос опљачкао радника коцкарнице коме је, уз пријетњу ватреним оружјем, украо пазар у износу од око 7.500 марака.

Разбојништво се догодило јутрос око четири сата ујутро у Дервенти.

Према пријави разбојник је био маскиран фантомком и наоружан пиштољем.

”Брзом и ефикасном реакцијом полицијских службеника, осумњичени је идентификован и лишено слободе. Ради се о С.С. са подручја града Дервенте који је осумњичен да је починио кривично дјело разбојништво”, наводе у ПУ Добој.

Одраније познат полицији

Станојевић је већ долазио у сукоб са законом, а 2018. године је хапшен заједно с још једном особом због сумње да су подметнули пожар на бензинској пумпи ”Славуљица петрол” у Дервенти, која је у потпуности изгорјела.

У то вријеме Станојевић је био запослен на пумпи, а власник је њега и колегу оптуживао да су запалили пумпу како би прикрили да су направили мањак од око 200.000 КМ и онемогућили да се направи инвентура.

Поново потоп у Бањалуци: Шахтови попут гејзира

Пумпа је изгорјела у новембру 2018. године. Срећом, ватра није захватила резервоаре с горивом, чиме је избјегнута велика експлозија која би вјероватно довела до катастрофалних посљедица.

