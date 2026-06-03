Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да без унутрашњег дијалога у БиХ не важи ниједан договор Савјета за спровођење мира (ПИК).
"ПИК је интервладина организација неколико фрустрираних западних држава и влада које се овдје свете нама у покушају да очувају протекторат и да нам говоре шта треба да радимо", рекао је Додик медијима из Републике Српске по доласку у Санкт Петербург.
Додик је истакао да у Републици Српској постоје неки наивни који мисле да само треба разговарати са њима, али да из двадесетогодишњег искуства зна да је сваки разговор са њима само ишао на нашу штету, а никако у корист.
Сви у БиХ би, каже Додик, имали много више успјеха да су успјели да раде сами.
Додик је указао на бројне договоре у БиХ које су развалили странци, посљедњи са Тројком у Лакташима о реформи законодавства.
У међувремену, истиче Додик, Република Српска иде напријед, 21 тромјесечје има позитиван раст БДП-а, очувала је број запослених и економију, те задржала реалан раст плата.
"Бројеви говоре да је већи реалан раст плата и пензија него што је инфлација. И даље смо најмање задужена држава у региону, наша економија је стабилна, извршавамо све наше обавезе, а тај ПИК нека се води крокодилским сузама муслимана у Сарајеву", рекао је Додик и напоменуо да се старатељ одређује ономе ко није способан да одлучује о себи,пипе Срна.
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