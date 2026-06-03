Logo
Large banner

Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а

Аутор:

АТВ
03.06.2026 18:23

Коментари:

0
Додик: Без унутрашњег дијалога не важи ниједан договор ПИК-а
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је данас да без унутрашњег дијалога у БиХ не важи ниједан договор Савјета за спровођење мира (ПИК).

"ПИК је интервладина организација неколико фрустрираних западних држава и влада које се овдје свете нама у покушају да очувају протекторат и да нам говоре шта треба да радимо", рекао је Додик медијима из Републике Српске по доласку у Санкт Петербург.

Додик је истакао да у Републици Српској постоје неки наивни који мисле да само треба разговарати са њима, али да из двадесетогодишњег искуства зна да је сваки разговор са њима само ишао на нашу штету, а никако у корист.

Сви у БиХ би, каже Додик, имали много више успјеха да су успјели да раде сами.

Додик је указао на бројне договоре у БиХ које су развалили странци, посљедњи са Тројком у Лакташима о реформи законодавства.

У међувремену, истиче Додик, Република Српска иде напријед, 21 тромјесечје има позитиван раст БДП-а, очувала је број запослених и економију, те задржала реалан раст плата.

"Бројеви говоре да је већи реалан раст плата и пензија него што је инфлација. И даље смо најмање задужена држава у региону, наша економија је стабилна, извршавамо све наше обавезе, а тај ПИК нека се води крокодилским сузама муслимана у Сарајеву", рекао је Додик и напоменуо да се старатељ одређује ономе ко није способан да одлучује о себи,пипе Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

ПИК

Савјет за провођење мира

високи представник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Един Авдић

Кошарка

Ово су моменти због којих ће се Един Авдић памтити заувијек

1 ч

0
Прање одјеће машина за веш савјети

Савјети

Жуте флеке са одјеће ће нестати за трен уз помоћ једне таблете

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Арена центар хитно евакуисан због дојаве о бомби

1 ч

0
Преминуо Един Авдић

Кошарка

Ко је преминули Един Авдић: Волио га цијели Балкан

1 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Српска наставља сарадњу на највишем нивоу са Руском Федерацијом

1 ч

0
Санкт Петербург Економски форум 2026. година

Република Српска

Делегација Републике Српске допутовала у Санкт Петербург

2 ч

0
Додик: 4. јун - црни датум за Пале и Сарајевско-романијску регију

Република Српска

Додик: 4. јун - црни датум за Пале и Сарајевско-романијску регију

2 ч

0
Јавни позив 2026: Подстицаји за инвестиције у прерађивачкој индустрији

Република Српска

Јавни позив 2026: Подстицаји за инвестиције у прерађивачкој индустрији

3 ч

0

  • Најновије

19

21

Поскупило пиво на Октоберфесту

19

21

Обезбијеђено додатних 41 милион КМ за родитеље његоватеље

19

19

ОПРЕЗ: Одрон на магистрали надомак Бањалуке

19

15

Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића

19

11

Блокада буџета кочи увођење НЦТС система

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner